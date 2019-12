Hoće li propustiti BVB? Sestra Neymara slavi na dan utakmice

Eh ta Uefa, nikako da se raspored Lige prvaka poklopi sa Neymarovim (27) rasporedom. Naime, mogla bi ovo biti i šesta godina u nizu da Neymar propusti famozni 11. ožujka. Jer, tad je rođendan njegove sestre Rafaelle (23), a to je za njega dan od presudne važnosti. Zadnji je put dan nakon sestrinog rođendana igrao 2014. godine kad je s Barcelonom u Ligi prvaka slavio protiv Manchester Cityja (2-1).

With Neymar missing both United games he will now have missed a game around his Sister's birthday for the last 5 years in a row 👀🤔



Neymar the family man..😂 pic.twitter.com/4XQohYV5Nh