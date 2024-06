Hoće li vas u Njemačkoj stvarno kažnjavati zbog lažnog dresa? 'To je samo zbog crnog tržišta'

Prije početka Europskog nogometnog prvenstva medijima se proširila priča kako će se kažnjavati navijači koji nose krivotvorene dresove. Kazne za takav prijestup idu čak do 5000 eura, no u stvarnosti mala je vjerojatnost da će policija zaustavljati navijače i provjeravati nose li originalni dres ili onaj jeftiniji, lažni.

- Pošto idem u Njemačku pratit utakmicu, čuo sam da trebaju original dresovi pa sam iz toga razloga kupio originalni - rekao je Martin iz Zagreba za HRT.

Priča se zakotrljala u ožujku ove godine putem britanskog portala, a potom je preplavila društvene mreže. No čini se kako je to puno veća tema u Hrvatskoj nego u Njemačkoj, pojašnjava glavni urednik Berlinskog magazina Željko Matić.

- To je samo da se suzbije crno tržište, ljudi koji su planirali tu dovesti neku veću količinu i to prodavati - pojasnio je Krešimir Kovač koji u Njemačkoj živi posljednjih pet godina. Iako je Njemački Zakon o zaštitnim znakovima propisuje visoke kazne, one će se odnositi na one koji su na prvenstvo došli zaraditi prodavanjem krivotvorenih dresova.

Dresovi su dio ogromnog crnog tržišta

Svaki deseti mladi navijač svjesno kupuje krivotvorenu sportsku opremu, pokazalo je istraživanje Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo.

- Iz kojih prolazi da ti gubici se mjere oko 851 milijun eura na godišnjoj razini od prometa krivotvorenih proizvoda što svakako jest značajna šteta za industriju - potvrdila je Marija Šiša Hrlić, voditeljica Odjela za autorsko i srodna prava i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Nije čudo što mnogi pribjegavaju kupnji lažnih dresova jer su oni osjetno jeftiniji od originala. Službeni dres kvalitetnijeg je materijala, ima oznake proizvođača i logotip Nogometnog saveza. Njegova cijena seže od 70 do 150 eura. Onaj koji nema takve kvalitete, puno je jeftiniji i može se pronaći za 15 eura.

- Apeliram da se naši hrvatski državljani pridržavaju propisa, a to se tiče i dresova. U slučaju bilo kakvog problema upućujemo da nam se direktno jave - rekao je veleposlanik Hrvatske u Njemačkoj, Gordan Bakota.

Prvenstvo uskoro počinje, a ostaje nam vidjeti koliko će se navijači pridržavati propisa i hoće li biti kažnjenih pojedinaca zbog lažnih dresova.