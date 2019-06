Hoćemo meč! Kim Kardashian i Conor McGregor su - rođaci...

Vjerovali ili ne, Conor McGregor i Kim Kardashian su - rođaci!

Kardashiani su ponosni na svoje armensko porijeklo, ali malo tko zna da mama Kris Jenner svoje porijeklo vuče iz Škotske. Daily Record je krenuo putem povijesnih knjiga i obiteljskih stabala i otkrio je da je Kris povezana s odmetnikom i narodnim herojem Robertom Royom MacGregorom.

Roy je umro 1734. godine u 63. godini života, za života je bio pripadnik jednog od najstarijih škotskih klanova, poznati pobunjenik i kradljivac stoke, a bio je dio jakobitskog ustanka 1689. godine i sudjelovao je u bitci kod Glen Shiela 1719. godine. On je poveznica Kardashiana i McGregora sa prvim kraljem Škota Kennethom MacAlpinom, što znači da obje zvijezde imaju kraljevsko porijeklo.

Foto: The Sun

I dok je Kim usredotočenija na armensko porijeklo s očeve strane, prije nekoliko godina je osudila zanijekanje genocida u Armeniji, njezina sestra Kourtney je svoju kćerku 2021. godine nazvala Penelope Scotland Disick. U isto vrijeme, Conor, koji potiče iz irske loze MacGregora, ne krije ponos zbog svojih korijena.

Foto: ANDREW KELLY

- Moja obitelj potiče iz škotskih visoravni, borili su se za svoju neovisnost. Borbe su nešto čime se moja obitelj bavila tijekom čitave povijesti, meni je to znak da sam na pravom putu na kojemu je bila i moja obitelj. Samo što više nismo u poljima, sada smo u oktogonima, u arenama ispunjenim tisućama ljudi, prijenose gledaju milijuni ljudi... Porijeklo mi je dodatna motivacija u borbi. To je nešto što je u meni, radim ono što su moji preci radili davno prije mene i jednostavno obiteljsko ime nosim s ponosom - pričao je ranije McGregor.

Čim je pročitao da je krvno povezan s američkom zvijezdom, MMA borac joj je na Twitteru poručio: "Dobrodošla u obitelj".

Welcome to the family ⚔️ https://t.co/GZ0orgOJiW