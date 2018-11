Horor ozljeda na NBA parketu! Slomio nogu, igrači su plakali...

Prije tri dana mladi Caris LeVert bio je heroj Brooklyna. Zabio je za pobjedu u zadnjim sekundama protiv Denvera, a samo par dana poslije druga priča! Mladi bek je u utakmici protiv Minnesote bio je u jednom skoku u obrani, kada je krivo doskočio i brutalno iskrenuo gležanj!

Bilo je to u zadnjim sekundama prvog poluvremena, a mladi igrač nije znao što će od boli. U nevjerici je gledao gležanj, a zglobna kost mu je doslovno iskočila. Do njega su odmah doskočili liječnici, a drugi igrači nisu mogli ni gledati ovu horor ozljedu. Derrick Rose i ostale zvijezde u suzama su popratili to sve, a sam Rose najbolje zna koliko se teško vratiti nakon ozljede.

Igrači Minnesote okupili su se u krug i molili za mladog igrača, a njegov izlazak s parketa popratili su s pljeskom. Ovakve ozljede nisu rijetkost u košarci gdje im jako pate zglobovi u skokovima i kretanjima, a njegov zglob nažalost nije izdržao. LeVert ima velike pehove s ozljedama, a u srednjoj školi je čak tri puta lomio nogu...

U prvih 13 utakmica bio je uvjerljivo najbolji igrač Netsa, a prosječno je zabijao 19 koševa, uz 4,2 skoka i 3,7 asistencija.

- Jako mi ga je žao. Sjajno je krenuo u sezonu i onda mu se dogodi ovo. No, vjerujem da će se on brzo vratiti. Ovo je težak udarac za nas. Naše misli su s njim, ostalo ništa nije ni bitno - rekao je trener Netsa Kenny Atkins koji uopće nije ni htio pričati o utakmici.

Naravno, sad mu slijedi dugačka pauza, a onda i novi povratak na NBA parkete. Za oporavak od ovakve ozljede potrebno je tri do četiri mjeseca. Njegov Brooklyn nije uspio pobijediti u čast svojeg igrača, izgubili su od Minnesote 120-113. Dario Šarić nije igrao za svoj novi klub.

Rezultati:

Miami Heat - Philadelphia 76ers 114-124

Chicago Bulls - Dallas Mavericks 98-103

Washington Wizards - Orlando Magic 117-109

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans 110-126

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 88-96

Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 120-113

(Dario Šarić nije ulazio u igru za Minnesotu)

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 118-101

(Dragan Bender nije ulazio u igru za Phoenix)

Sacramento Kings - San Antonio Spurs 104-99

LA Clippers - Golden State Warriors 121-116 (produžetak)