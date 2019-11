Horor u NBA-u! Nepomično je ležao, iznijeli ga na nosilima...

Tek što su zagrijali svoj moćni stroj, Boston Celticse je pogodila još jedna teška ozljeda! Nakon Gordona Haywarda, Celticsi će, čini se, na duže vrijeme ostati i bez sjajnog playmakera Kembe Walkera kojem je nastradao vrat na utakmici protiv Denvera.

Nuggetsi su imali napad, a Walker je čuvao Jamala Murrayja i u jednom trenutku se spetljao te udario glavom u trbuh suigrača Semija Ojeleyea i pao na pod. Njegova momčad je otišla u napad jer nije izgledalo ništa ozbiljno, no razigravač Bostona ležao je nepokretno na parketu. Ubrzo je uletjela i liječnička služba Bostona koja mu je odmah pružila pomoć. Stavili su mu ovratnik oko vrata te ga na nosilima iznijeli s terena i odvezli u bolnicu na daljnje preglede.

Nije poznata težina ozljede, ali po njegovim reakcijama, nije izgledalo bezazleno. Košarkaši Denvera i Bostona su sve promatrali u šoku s mišlju da se samo nije dogodilo ono najgore, a to je lom vrata.

