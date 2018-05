Horor utakmica za Kariusa; Poklonio je Realu novi naslov

Završila je finalna utakmica Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida, s Madriđani su pobijedili s 3-1 zahvaljujući katastrofalnim i smiješnim pogreškama golmana Redsa Lorisa Kariusa, koji je u Liverpool došao 2016. godine iz Mainza za nešto više od pet milijuna eura.

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, a onda se početkom drugog poluvremena Karius pobrinuo da vidimo prvi gol večeri. Kroos je poslao jednu dugu loptu po zraku za Benzemu, ali je ta lopta bila prejaka za Francuza i Karius ju je uhvatio bez problema, a onda ju je pokušao rukom vratiti u igru.

Na njegovu nesreću, Benzema je ispružio nogu, a Karius ga je loptom pogodio točno u tu nogu, od koje se lopta lagano otkotrljala u gol.

