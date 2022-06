Horvat: Kod mene uvijek igraju najbolji. U Pariz idemo po zlato!

Dok za nogometaše nema predaha, rukometaši reprezentativne obaveze nemaju do jeseni. U travnju smo potvrdili Svjetsko prvenstvo koje se igra u Švedskoj i Poljskoj u siječnju, pa već treba početi pripremati teren jer na zadnja se dva velika nismo iskazali.

- Europsko prvenstvo u Mađarskoj bilo je ogromno iskustvo. Treba proći kroz nešto što ne piše ni u jednoj rukometnoj, pa ni sportskoj knjizi. Ne postoji taj koji bi ti to mogao najaviti ili prepričati. Ali, jedno takvo prvenstvo te unaprijedi kao trenera. Kada radiš s momcima kakvi su hrvatski reprezentativci, iz svakog treninga s njima izlaziš bogatiji. Samo neka okolnosti budu normalne, vjerujem da ćemo napraviti reprezentaciju kakvu želimo na narednom prvenstvu te da ćemo se i ekipa i ja pokazati u pravom svjetlu. Da pokažemo koliko zapravo vrijedimo i koliko možemo - rekao je izbornik Hrvoje Horvat u razgovoru za Balkan-Handball.

Korona virus u reprezentaciju nam je za Euro doveo više od 30 igrača. Neki koji su trebali biti, nisu bili prvi izbor... A opet će biti.

- Uvijek će igrati najbolji. Ja tako gledam na sastavljanje nacionalnog tima, da igra najbolji tim koji možeš odvesti na natjecanje u tom trenutku. Nije isto igrati u klubu i na velikim natjecanjima u reprezentaciji. Drugačije je opterećenje, fizičko i psihičko. Ima jako puno čimbenika. Dosta reprezentativaca nam sada mijenja klubove, bit će zanimljivo ispratiti u kojem će pravcu to ići. Mnoge odgovore dat će nam Svjetsko prvenstvo u Švedskoj i Poljskoj. Hrvatska gleda dugoročno, gleda ka Olimpijskim igrama 2024. U Pariz će ići najjači mogući sastav u tom trenutku i probat ćemo osvojiti zlato - najavio je Horvat, koji se prepucavao kroz medije, što nikad nije dobar smjer za trenera.

- Prošlo prvenstvo toliko je bilo specifično da rukomet nije bio u prvom planu. Zbog toga je došlo do onoga na što mislite. Ja nisam incidentan trener ni nekog kome je neophodan kontakt takvog tipa s medijima ili kroz medije. Niti me to puno opterećuje. Ja sam pokušao zaštiti igrače, nisam želio da se obezvrijedi sve ono što su dali na tom turniru, a dobro znam koliko su se žrtvovali. Neki ljudi nisu shvatili, ili prihvatili, situaciju koja nas je zatekla u Mađarskoj.

Samo, ne ponovila se.

Najčitaniji članci