Hrvatska rukometna reprezentacija nije dobro otvorila pripreme za Europsko prvenstvo. U prvoj je prijateljskoj utakmici odigranoj u Celju izgubila od domaćina Slovenije 33-26.

Još je to nekako i funkcioniralo u prvom poluvremenu, malo uoči odmora bilo je 15-15, ali u završnici se dogodio potpuni raspad. Slovenci su u jednom trenutku napravili seriju 9-1.

Ipak, izbornik Hrvoje Horvat ne očajava previše jer nije bilo jakih aduta iz njemačke lige koji se pridružuju na Novu godinu.

- Završili smo drugu fazu koja je bila dosta naporna. Jedva čekamo završni dio priprema kad nam se priključuju "Nijemci". Poraz od Slovenije je tu, možda nerealno visok na kraju, pustili smo, dali priliku svim igračima koji su bili na okupljanju pa smo se raspali u zadnjih desetak minuta. Evo, to je to. Zadovoljni smo, nema ozlijeđenih zasad, to nas jako veseli, da možemo biti kompletni u novoj godini - rekao je Horvat.

Samo je Zvonimir Srna propustio utakmicu protiv Slovenije.

- Jedini je bio virozan. Dobro je da nije covid, već je lagana prehlada. Ali ipak smo ga izolirali iz momčadi da se slučajno ne bi dogodile nekakve nepredviđene stvari. Čekamo 1. siječnja da uđemo u novu godinu kompletni i da krene završna faza priprema - kazao je izbornik.

Prije debija na velikom natjecanju Cveba mlađi u Osijeku će povesti "kauboje" na Croatia kupu protiv Bosne i Hercegovine (6. siječnja) i Rusije (8. siječnja).

- Nijemci su igrali svoju ligu, tako da smo ovo sve odradili bez njih. Kompletiramo se tek od 1. siječnja pa će krvna slika isto biti drugačija - podvukao je Horvat.

Luka Cindrić zabio je pet golova Slovencima i bio najbolji strijelac uz Luku Šebetića.

- Nažalost poraz, ali eto, svi su dobili šansu i to je bio cilj. Čekamo igrače iz Njemačke, još nekoliko njih koji će nam se priključiti. Nadam se da ćemo svi biti zdravi i dobro se pripremiti za Croatia kup, poslije i za prvenstvo - rekao je Cindrić.

Hrvatska ima prvi nastup na Euru protiv Francuske 13. siječnja, dva dana poslije slijedi okršaj protiv Srbije, a 17. siječnja protiv autsajdera Ukrajine.

- Neće biti lako, ali vjerujem u nas. Ako Bog da, da ostanemo svi zdravi i mislim da, uz tešku skupinu, ako prođemo dalje, daj Bože, da možemo dogurati daleko - kazao je Luka.

Lovro Mihić konkretnije je govorio o stvarima koje treba popraviti.

- Imali smo malo problema u povratku u obranu. Mislim da ćemo na tome morati najviše poraditi. Pred nama je zadnja faza u Osijeku, radit ćemo dosta i na napadu kad se priključe igrači iz Njemačke. Imamo dosta vremena popraviti stvari i isprobati sve na utakmicama - kazao je igrač Wisle i zaključio:

- Moći ćemo probati sve moguće kombinacije koje su nam u planu i isprobati sve prije turnira.