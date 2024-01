Horvat: Nema govora o pomaku u igri kod Perkovca. Olakšat će odluku savezu ako održi riječ...

Hrvoje Horvat (46) napustio je mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije prije godinu dana, a naslijedio ga je Goran Perkovac (61) koji nije napravio rezultatski iskorak, dapače. Na Europskom prvenstvu 2002. bili smo posljednji, 16., a sad tek 11.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Dominik Kuzmanović?

- Nije bilo nikakvih pomaka, dapače. Ono što se u prvoj utakmici činilo kao ubrzanje igre pokazalo se kao trčanje neorganizirane obrane prema neorganiziranom napadu, a to je rezultiralo velikim brojem tehničkih grešaka, dovelo do nesigurnosti igrača i to nam se na kraju obilo o glavu. Nismo uspjeli kapitalizirati briljantan turnir Dominika Kuzmanovića o kojem priča cijela Europa pa nema govora ni o kakvom pomaku u igri. Ne pamtim kad smo imali golmana koji je branio 22 lopte na utakmici - rekao je Horvat za Sportske novosti i nastavio:

- Nije na meni da smjenjujem izbornike niti da određujem tko bi trebao biti izbornik. Na Hrvatskom rukometnom savezu zahtjevna je i hrabra odluka s obzirom na loš rezultat i predstojeće kvalifikacije. Možda im Perkovac tu odluku olakša ako se bude držao onoga što je rekao kad je preuzimao reprezentaciju.

'Izbornik je odgovoran, nisu bicikli, loša domaća liga ni igrači'

Trenera Schaffhausena je i izjava Perkovca da je hrvatska liga "tako jaka da bi Valter i on djelomično mogli još igrati".

- Izbornika treba podsjetiti da dva naša najjača pojedinca, Kuzmanović i Matej Mandić, dolaze iz hrvatske lige, iz dva hrvatska kluba koji imaju zapažene rezultate ove godine u Europi. Ostali reprezentativci igraju u jakim europskim klubovima i to značajne role tako da se radi o potpuno deplasiranoj tvrdnji - rekao je Horvat i osvrnuo se na izbornikovu ocjenu da je Hrvatska igrala vrlo dobar turnir uz jednu lošu utakmicu (Mađarska) i jedno loše poluvrijeme (Island):

- Izbornik je odgovoran za 11. mjesto na ovom turniru, za to nisu odgovorni bicikli, loša domaća liga te ni pod koju cijenu igrači. Odgovornost treba prihvatiti bez fige u džepu i ne govoriti da je 11. mjesto izvrstan rezultat.