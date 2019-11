Hrabri cibosi izgubili od Zvezde koja je imala lud šuterski dan

U 5. kolu ABA lige Cibona je u Draženovom domu izgubila od Crvene zvezde 72-86.

"Vukovi" su pružili jak otpor euroligašu iz Beograda, ali je ipak očekivano ostala ne jednoj jedinoj pobjedi, ostvarenoj protiv Zadra.

Cibonu su predvodili Filip Bundović sa 15 i Roberto Kovač sa 14 koševa, a 11 je dodao Matic Rebec. Roko Prkačin ubacio je sedam, uz šest skokova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dali smo sve od sebe. Igrali smo otvorenu utakmicu do samog kraja, bez obzira što su oni kontrolirali ritam i rezultat. Stalno smo imali priključak. Ona trica Browna 3-4 minute prije kraja na minus 3 je prelomila utakmicu. Šteta, mogli smo možda biti i bliže. Kad protivnik ima 23/14 šut za tricu, a mi samo 20 posto, onda to više daje na važnosti da smo igrali dobro i na pravi način. Igrali smo pametno, međutim šut za tricu nas nije služio, a tu smo i ciljano išli na neke situacije na Bundovića na pick and popu. Sve u svemu, momci su dali sve od sebe. Mislim da je u ovom trenutku to naš maksimum s obzirom da nismo bili ni sa Gibsonom koji je jučer dobio udarac, ni s Novačićem koji nije igrao drugo poluvrijeme jer je izvrnuo zglob. Možda sam ga trebao staviti s obzirom na njegov šuterski rang za 3 poena, ali što je tu je - rekao je trener cibosa Ivan Velić.

Zvezdin trener Andrija Gavrilović naglasio je:

- Očekivao sam veliku borbu Cibone. Pripremajući ovu utakmicu vidio sam da su skupili ekipu koja je odlučna da pokuša na svakoj utakmici. Kako su to napravili u Zadru kad nije bilo lako i jednostavno dovoljno govori o tome. Pokušao sam pripremiti igrače na tu borbenu košarku gdje Cibona ima veliku potrebu za kontranapadom, gdje ima veliku potrebu da se taj ritam ubrza. Mi smo se trudili da to osujetimo. Nije nam uvijek polazilo za rukom. Bilo je tu velikih rezultatskih padova. Na kraju smo ipak uspjeli ostati u igri i uzeti dva boda.

Zadar je izgubio kod Igokee 79-71 pa naša dva kluba i dalje drže začelje regionalne lige.