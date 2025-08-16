Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBRAČUN U MOSTARU

Hrvat fizički napadnut u tunelu! Željezničar: 'Bilo je brutalno, nismo imali adekvatnu zaštitu'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvat fizički napadnut u tunelu! Željezničar: 'Bilo je brutalno, nismo imali adekvatnu zaštitu'
Foto: FK Željezničar

Susret između Veleža i Željezničara bio je ispunjen tenzijama, a eskaliralo je na poluvremenu. Sarajevski klub oglasio se oko incidenta i pozvao policiju da utvrdi sve okolnosti

Derbi susret 4. kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Veleža i Željezničara bio je potpuni kaos. Sarajevski klub slavio je 1-0 golom Joaa Erica iz 57. minute, no vrlo uzbudljivu utakmicu u kojoj je domaćin imao rani penal, pa zaradio dva crvena kartona da bi pred kraj susreta pritisnuo s dva igrača manje, zasjenio je incident u tunelu tijekom poluvremena.

Tenzija je bilo tijekom same utakmice, no eskalirao je na odmoru zbog čega se oglasio i sam Željezničar istaknuvši da je fizički napadnut hrvatski nogometaš Marin Karamarko (27).

"FK Željezničar ovim putem izražava duboko nezadovoljstvo tretmanom i odnosom prema našem timu tijekom sinoćnje utakmice protiv FK Velež. Naši igrači i stručni stožer nisu bili adekvatno zaštićeni, te su tijekom poluvremena brutalno napadnuti. Posebno naglašavamo da je naš nogometaš Marin Karamarko fizički napadnut prilikom samog ulaska u tunel. Ovakvi incidenti su nedopustivi i bacaju ružnu sliku na bh. nogomet.

FK Željezničar zahtijeva da nadležni organi hitno ispitaju ove događaje i poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se ovakvi incidenti ponavljaju. Naša obaveza je zaštititi igrače, stručni stožer i navijače, jer nogomet mora ostati prostor fer igre, sigurnosti i sportskog nadmetanja", stoji u priopćenju Željezničara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025