Hrvat fizički napadnut u tunelu! Željezničar: 'Bilo je brutalno, nismo imali adekvatnu zaštitu'

Derbi susret 4. kola WWin lige Bosne i Hercegovine između Veleža i Željezničara bio je potpuni kaos. Sarajevski klub slavio je 1-0 golom Joaa Erica iz 57. minute, no vrlo uzbudljivu utakmicu u kojoj je domaćin imao rani penal, pa zaradio dva crvena kartona da bi pred kraj susreta pritisnuo s dva igrača manje, zasjenio je incident u tunelu tijekom poluvremena.

Tenzija je bilo tijekom same utakmice, no eskalirao je na odmoru zbog čega se oglasio i sam Željezničar istaknuvši da je fizički napadnut hrvatski nogometaš Marin Karamarko (27).

"FK Željezničar ovim putem izražava duboko nezadovoljstvo tretmanom i odnosom prema našem timu tijekom sinoćnje utakmice protiv FK Velež. Naši igrači i stručni stožer nisu bili adekvatno zaštićeni, te su tijekom poluvremena brutalno napadnuti. Posebno naglašavamo da je naš nogometaš Marin Karamarko fizički napadnut prilikom samog ulaska u tunel. Ovakvi incidenti su nedopustivi i bacaju ružnu sliku na bh. nogomet.

FK Željezničar zahtijeva da nadležni organi hitno ispitaju ove događaje i poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se ovakvi incidenti ponavljaju. Naša obaveza je zaštititi igrače, stručni stožer i navijače, jer nogomet mora ostati prostor fer igre, sigurnosti i sportskog nadmetanja", stoji u priopćenju Željezničara.