Hrvat ide na zloglasnu moto utrku: 'Nemam vozačku dozvolu za motore, previše je opasno!'

Veliki je izazov pred trostrukim prvakom Hrvatske u motociklizmu (kategorija 600cc), Lorisom Majcanom (28). U svibnju će nastupiti na izazovnoj utrci Isle of Man TT, koja je ozbiljan izazov i za najbolje vozače motocikliste na svijetu i time postati tek drugim Hrvatom (nakon Emila Mokrovčaka 1997.) koji će nastupiti na toj utrci.

Naime, čak 269 motociklista izgubilo je život u utrci koja se od 1907. održava na otoku Man, koji se nalazi u Irskom moru između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske. Utrka se ne održava na stazi, već na zatvorenim prometnicama uzduž cijelog otoka i upravo je to najveća opasnost za vozače.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Umjesto izletnih zona koje sadržavaju šljunak i pjesak, na utrci Isle of Man TT motociklisti nemaju pravo na pogrešku. Jer svaka može biti kobna.

- Zašto je utrka toliko opasna? Jer je to obična cesta, magistrala, koja je zatvorena za promet, a mi idemo što brže možemo. Nema izletnih zona, već su tamo kuće, drveće i livada. Jako je zahtjevna utrka i treba imati jako puno vještine i hrabrosti, zato se malo vozača odluči za takav pothvat.

Razumije strah svojih roditelja

Upravo zato Loris razumije brigu svojih roditelja.

- Tata i mama su jako ponosni na mene, ali su i zabrinuti.I to opravdano. Međutim, razumiju moj pristup i posvećenost. Ovo je moja strast, ljubav i život. Oni to vide, zato su sigurni u mene - poručio je motociklist iz Dubrave.

POGLEDAJTE VIDEO: Loris Majcan vježba uoči utrke Isle of Man TT

Pokretanje videa... 05:18 Grobnik: Loris Majcan priprema se za Isle of Man TT, najopasniju moto utrku na svijetu | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Isle of Man TT utrka vozi se na četiri kruga uzduž cijelog otoka, a dužina jednog kruga je 60,73 kilometara. Ukupno ima 248 zavoja, a Englez Peter Hickman, koji je lani odvezao najbrži krug, prosječno je vozio brzinom od 219,447 km/h. Wow!

- Odlučio sam napraviti veliki iskorak u karijeri i životu. Nastupit ću u najtežoj i najopasnijoj utrci - poručio je Loris i otkrio kako se planira za takvu utrku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svakodnevno gledam onboard videosnimke prijašnjih vožnji na YouTubeu. To radim već 3-4 mjeseca, svaki dan. Igram i igricu Isle of Man TT: Ride on the Edge na Playstationu, zato što je na njoj mapirana cijela staza, i to na prilično vjeran način.

Ide na najopasniju utrku, nema vozačku dozvolu!

Pomalo je bizarno što vrhunski motociklist poput Lorisa, koji juri na ogromnim brzinama 300 kilometara na sat, nema vozačku dozvolu za cestovni promet na motociklu!

- Pošto za moto utrke nije potrebna vozačka dozvola, ja nikad nisam položio vozački ispit za motor! Imam samo vozačku za automobil, ne planiram ići u promet na motoru zato što je vrlo opasno. Možda ovo sad zvuči čudno, čovjek koji ide na utrku Isle of Man priča o opasnosti u prometu, ali u njemu ima puno više varijabli na koje kao vozač nemam utjecaja, a ne želim svoj život riskirati više nego što moram kroz sport u uvjetima u kojima sam u kontroli, odnosno ovisim o mojoj vještini - objasnio je 28-godišnjak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Loris će na utrcu voziti Yamaha R6 motor u klasi 600cc, a riječ je o mašini s otprilike 150 konja i 160 kilograma mase.

- Za utrku Isle of Man TT posebno smo ugradili veliki spremnik za gorivo od 22 L, ima četiri litara više nego u standardnom izdanju i pripremili smo mašinu za visoke obrtaje i dugačke ravnice na otoku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S Lorisom će na otok Man putovati njegova ekipa koja mu pomaže u pripremi utrke, neki sponzori, cijela obitelj i prijatelji. Spavat će u šatoru pored njegovog kombija s kojim putuje.

Isle of Man TT ove godine traje od 1. do 8. lipnja.