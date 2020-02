Hrvat je hit u Perziji! Samo je Luka jači od Cro-Iranca Bože

U vrijeme kad mnogi zaobilaze Iran u širokom luku, naš golman Božidar Radošević (30) produžio je ugovor s najvećim iranskim klubom Persepolisom na još četiri godine te tako potvrdio svoj status najdugovječnijeg stranca u povijesti najpopularnijeg azijskog kluba. Morao je Božidar pojasniti brojnim prijateljima zbog čega se odlučio na taj potez, no njegov odgovor je bio jednak odgovoru koji je davao u zadnje četiri godine koliko je proveo u glavnom gradu Irana Teheranu.

- Nikad nisam imao nijedan problem, nitko me nikad nije ni krivo pogledao, igram u velikom klubu, na svakoj utakmici se okupi preko 50.000 gledatelja... Što bi jedan nogometaš više mogao poželjeti - pojašnjavao Radošević tada i sada, nakon što je prihvatio ponudu kluba i produžio ugovor.

Foto: Privatna arhiva Božidar Radošević

Persepolis je najpopularniji klub u Aziji, s daleko najviše navijača, osvojili su tri prvenstva, jedan kup i tri superkupa u zadnje tri godine, igrali su i finale Azijske Lige prvaka s japanskom Kashimom, i u takvim okolnostima Radoševiću je bilo teško doći do prilike, pogotovo kad se zna da mu je konkurent bio prvi golman iranske reprezentacije Alireza Beiranvand.

- Klub mi je ponudio ugovor do 2024. godine i time su mi ukazali veliku čast. Alireza je potpisao za Antwerpen i na ljeto odlazi, i čelnici Persepolisa su se željeli osigurati da ne ljeto ne ostanu bez golmana. Meni godi da sam u njihovim planovima i nisam uopće dvojio hoću li potpisati ili ne. Potpis ugovora objavili su uoči današnjeg ogleda s Esteghlalom. To je veliki derbi, mi smo domaćini ali oba kluba igraju na istom stadionu. Kapacitet je 80.000 gledatelja, ali bit će ih sigurno i preko 100.000, pola u crvenim, pola u plavim dresovima...

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Radošević je kratku zimsku stanku proveo kod kuće u Splitu, baš u vrijeme kad se zakuhalo u odnosima Irana i Amerike, u vrijeme rušenja ukrajinskog zrakoplova... Pokušavao se nakon odmora vratiti u Teheran, no zrakoplovne linije bile su u prekidu..

- U Frankfurtu sam pokušao ući u zrakoplov za Teheran, međutim svi letovi su bili odgođeni. Nakon dva dana čekanja smo poletjeli, ali smo se na pola puta bez objašnjenja okrenuli i vratili u Njemačku. U dogovoru s klubom nastavio sam trenirati u Splitu i nakon par dana preko Katara redovnom linijom stigao u Teheran.

Situacija je daleko od idealne, no u Teheranu se ne osjeća ratna opasnost.

- Iskreno, mislim da je to dosta napuhano, piše se dosta negativnih stvari oko Irana, da postoji nekakav problem ja se prvi ne bih vratio i ne bi dovodio obitelj u opasnost. Mirno je, sve je uobičajeno, jedino su predostrožnosti radi svi veći klubovi koji su trebali u Dohu ili u Dubai na pripreme ostali su kući, stanka je i onako bila kratka, desetak dana i prvenstvo je već startalo.

Foto: Privatna arhiva Božidar Radošević

U aktualnoj sezoni Radošević je branio u pet susreta, a posebno je bila vrijedna pobjeda 3-0 na gostovanju kod Zob Ahana, prva nakon devet godina. S ta tri boda Persepolis je uhvatio priključak s Esteghlalom koga su u međuvremenu i prestigli.

- Alireza je putovao na dodjelu nagrada za najbolje igrače Azije i nije tri dana trenirao uoči velikog derbija, pa je trener dao meni priliku. Dobro sam branio s obzirom na mali broj utakmica. Nikad nisam ni sumnjao u svoje kvalitete, jedini je problem prilika da to i pokažem. Svjestan sam statusa koji ima moj konkurent, reprezentativac, ponos nacije, ima jači status nego što je kod nas Subašić imao nakon Rusije - kaže Radošević, koji je Alirezi prepustio mjesto u nastavku sezone.

- Ne brinem se zbog toga, znao sam da će on braniti. Sad kad je potpisao ugovor siguran sam da sam na ljeto prvi golman, a ovaj novi ugovor mi je satisfakcija i potvrda da će sve biti u redu.

Foto: Privatna arhiva Božidar Radošević

Persepolis je objavio i kako je Radošević najdugovječniji stranac u povijesti kluba.

- Meni je ovo četvrta sezona, brazilski golman Nilson Correa Junior bio je ovdje tri sezone i sada sam ja najdugovječniji. Ako ugovor odradim do kraja teško da će me itko stići.... Tu sam već starosjedilac, na mene gledaju kao na domaćeg igrača zbog toga što pričam njihov jezik, što znam kulturu i običaje... Zezaju me da će mi i putovnicu dati, ha, ha, ha... Da mi je netko prije pet godina rekao da ću toliko dugo braniti u Iranu rekao bih mu da je lud. Ali sad sam zadovoljan, sretni smo ja i obitelj, sve ostalo je manje važno. Navijači me vole, klub je velik, užitak je istrčati svaku utakmicu pred 50-60.000 gledatelja.

Iran je velika zemlja, Persepolis najpopularniji klub, pa nije ni čudo da Božidara na društvenim mrežama prati gotovo 650.000 pratitelja. Osim Luke Modrića malo se Hrvata može pohvaliti s takvim brojkama.

- Ma bilo bi i preko milijun da igram za reprezentaciju, ha, ha, ha... Bit će i ovako, čim počnem standardno braniti – kaže Božidar i dodaje kako bi volio nastaviti sjajan niz uspjeha s Persepolisom.

Foto: Privatna arhiva Božidar Radošević

- Bilo bi super uzeti četvrtu titulu u nizu, u polufinalu smo kupa, uskoro kreće i Liga prvaka... Bilo bi lijepo napraviti nešto u Ligi prvaka ali bit će teško, Saudijci puno ulažu, pa Kinezi, Japanci... Velika je konkurencija. Idući tjedan igramo prvu utakmicu u Dohi protiv Mandžukićevog Al Duhaila. Baš se veselim upoznati ga i popričati s igračem koji je toliko dobrih stvari napravio za našu reprezentaciju.

Uskoro će i reprezentacija u Katar, krajem ožujka Dalić će povesti momčad na turnir na kojem će igrati i Belgija, Švicarska i Portugal.

- Katar nije daleko, ako bude prilike doći ću pogledati barem jednu utakmicu. Povest ću sina da vidi igrače i napravi pokoju fotografiju... Znam puno igrača, Lovrena i Badelja znam iz reprezentacije, Kalinića iz Hajduka... Šteta što se Perišić ozlijedio, njega znam najbolje...

Sad kad je sve gotovo, možemo otkriti i da je Radošević bio na korak do povratka u Hajduk. U vrijeme kad je Posavec bio ozlijeđen a Ljubić odbijao potpisati ugovor, Hajduk je 'češljao' tržište u potrazi za golmanom i sjetio se svog nekadašnjeg čuvara mreže.

- Zvali su, raspitivali se, na žalost promijenio se trener, došao je i novi sportski direktor i cijela priča je otišla u drugom smjeru. Žao mi je ali Hajduk zauvijek ostaje moj klub, novom treneru Igoru Tudoru želim puno sreće i da ostvari ciljeve koji su pred njega i momčad postavljeni – zaključio je Radošević, koji je branio na zadnjoj utakmici Hajduka u skupini Europske lige protiv Anderlechta u Bruxellesu.