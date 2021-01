Igor Omrčen i Mia Jerkov stekli su status pravog božanstva u Japanu, Danijel Galić igrao je u Južnoj Koreji i uživao u osobnom vozaču, hrani samo za njega s našeg podneblja, ondje je kratko bio i Leo Andrić, a put je u Aziju nedavno odveo još jednog hrvatskog odbojkaškog reprezentativca. Ravno u najmnogoljudniju zemlju na svijetu.

Marko Sedlaček Italiju je ove zime zamijenio Kinom. Reprezentativni primač-pucač, bivši mladostaš, proteklu je sezonu i pol odradio u Monzi da bi sada, iznenada, a i pukom srećom, otišao put Kine, u Shangai Golden Age, klub koji je pet puta zaredom kineski prvak. Međutim, ozljeda Slovenca Tina Urnauta malo je poremetila šangajski klub pa je morao tražiti novog stranca i našao ga u Sedlačeku koji je od inozemnih destinacija dosad prošao francuski Rennes te, prije Monze, i talijansku Piacenzu.

No, da bi uopće mogao doći u Kinu, preduvjet je bio ne samo, naravno, da nema korona virus, već da ga uopće nije ni imao!

- Sasvim slučajno, valjda je to bila neka intuicija, odlučio sam se iz Monze ranije uputiti u Zagreb jer sam doma morao rješavati kinesku vizu. Naime, prema dotadašnjem sam planu trebao odigrati još jednu utakmicu i onda nakon nje krenuti za Zagreb, no ja sam odlučio promijeniti plan i krenuti ipak ranije. I to se pokazalo kao pun pogodak jer se moja cijela momčad dva dana kasnije zarazila korona virusom na toj sljedećoj utakmici. Ja sam obavio u Zagrebu nekoliko dana kasnije još jednom testiranje da budem siguran da se nisam ranije zarazio od nekoga u momčadi, no test je bio negativan i mogao sam izvaditi kinesku vizu i otputovati u Šangaj - započeo je Marko svoju priču, prenosi Hrvatski odbojkaški savez.

- Testirali su me u Frankfurtu na aerodromu, ali i odmah po dolasku u Kinu. I to testiranje još i danas pamtim jer je bilo najbolnije dosad, a u Italiji sam ih obavio na desetke. Imao sam osjećaj da mi je kineski zdravstveni radnik zabio kroz nos do mozga onaj štapić za testiranje uzorka brisa. Uglavnom, kod Kineza je procedura takva da se odmah svakog tko dolazi testira u zračnoj luci, potom transportira u hotel gdje ste u strogoj karanteni punih 14 dana, nakon čega slijedi ponovno testiranja i tek ako ste i tada negativni možete se uključiti u javni život. Zato valjda ovdje i nisu toliko vidno izražene epidemiološke mjere u javnom životu jer vrlo malo ljudi nosi maske i svakidašnji život izgleda potpuno normalno, bez ikakvih zabrana ili restrikcija.

Naravno, ni Kina kada je u pitanju odbojka ne zaostaje za Korejom i Japanom u odnosu prema strancima

- Uvjeti su fantastični, imam svu moguću pažnju ljudi u klubu, svog osobnog vozača… Momčad izgleda jako dobro, i siguran sam da ćemo napraviti velike rezultate kada krene natjecanje. Inače, sezona u Kini ne traje dugo, neka tri mjeseca, ali sada se zbog epidemioloških mjera i to malo promijenilo. Trebali smo već startati s natjecanjem u siječnju, po uzoru na NBA ligu, svi klubovi u jednom mjestu i jednoj dvorani, no zbog pojave korona virusom u tom gradu liga je trenutno odgođena. Što mi, zapravo, ide na ruku jer sam skoro mjesec dana bio izvan pravih treninga, pa mi ipak treba neko vrijeme da se ponovno vratim u formu. No, već sada to izgleda jako dobro, zadovoljan sam, a vidim da su i oni. Ugovor je zasad na ovu sezonu, a za dalje ćemo vidjeti - otkrio je Marko čiji je izbor zadovoljio i hrvatskog izbornika Emanuelea Zaninija.

- S obzirom da je u Kini igralo dosad dosta talijanskih igrača, izbornik Zanini jako je dobro upoznat s njihovom ligom i zadovoljan je što karijeru nastavljam tamo, podržava me. U Shangaiju ću kao stranac biti u puno većem fokusu no što sam bio u Italiji, ovdje se od mene očekuje da rješavam utakmice, što mi odgovara, jer zbog konkurencije u Italiji nisam mogao toliko doći do izražaja. Veselim se i jedva čekam da krene ligaško natjecanje.