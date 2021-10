Gdje god je došao, u kratkom roku bi postao lider momčadi, kapetan i miljenik navijača. Pa tako i u dalekom SAD-u. Hrvatski nogometaš Damir Kreilach u 33. godini života igra najbolji nogomet svoje karijere. Prije tri godine napustio je Union Berlin nakon pet godina i otišao u Real Salt Lake ispuniti američki san. Ne samo da ga je ispunio, već postao je jedan od najboljih igrača lige.

A ova sezona je kao iz snova. Rođeni Vukovarac je u 27 utakmica zabio 13 puta i upisao šest asistencija. No posebno raspoložen je u posljednje vrijeme jer zabio je na posljednje četiri utakmice.

- Prije svega tu bih istaknuo momčad, jer na kraju krajeva momčad je ta koja izbacuje pojedinca, ovaj put sam ja, drugi put je to netko drugi, ali kažem, najbitnije je da djelujemo kao momčad dobro na terenu - kazao je Kreilach u razgovoru za HRT.

Damir je karijeru započeo u Rijeci gdje je u 133 utakmice zabio 19 golova. No, nisu golovi njegov glavni forte. To je srčanost, borbenost i nevjerojatan angažman na terenu. On je jedan od onih koji ide 150 posto na svaku loptu. I gdje god je došao, uvijek je postao miljenik navijača. A oni takve igrače najviše vole. Tako i u Rijeci gdje mu je Armada priredila dirljiv oproštaj na odlasku 2013. godine, a tako i u Union Berlinu gdje je igrao sve do 2018. godine. Sada je heroj navijača Real Salt Lakea. Njegov klub trenutačno drži peto mjesto u Zapadnoj konferenciji, a najboljih sedam će pronaći mjesto u play-offu.

- Zasada pružamo jako dobre igre. U dosadašnjem dijelu prvenstva jedno tri, četiri utakmice smo zaslužili izgubiti, dok u ostalih šest, sedam utakmica u kojima smo poraženi zaslužili smo minimalno uzeti barem bod. Na kontu smo trebali imati sedam, osam bodova više, ali to je nogomet, nekad ti uzme, nekad ti da. Najvažnije je da se skupimo u zadnjih šest kola, da damo sve od sebe, da ostvarimo klupski cilj, a to je ulazak u playoff. A onda kada se uđe u playoff onda je sve moguće, jer igra se na jednu utakmicu i kažem, svaka utakmica nosi svoje - rekao je ovaj ofenzivni veznjak.

Nogomet i dalje nije toliko popularan u SAD-u kao u Europi, ali MLS je doživio ekspanziju u posljednjih nekoliko godina. Sve više poznatih nogometaša dolazi igrati za američke klubove, a iako ih je većina na zalasku karijere i to jako puno znači za promidžbu nogometa.

- Kad vidite otprilike kakvi igrači dolaze ovdje, bez obzira bili oni na zalasku svoje karijere ili ne. Idemo krenuti od Chicharita, od Vele, Nanija, Higuaina, Matuidija, sigurno da su to igrači koji svojom kvalitetom dižu ligu na jedan viši nivo, a onda i momčadi u kojima igraju dižu kvalitetu. MLS iz godine u godinu raste, organizacijski i među navijačima te kvalitetom nogometa. Ja bih rekao sada da je trenutno MLS između 10. i 12. lige na svijetu, a vjerujem kroz pet do sedam godina da će MLS bit sigurno šesta, sedma nogometna liga na svijetu. Njihov entuzijazam za sportom, posebno nogometom je sve veći. Američka nogometna reprezentacija propustila je posljednje Svjetsko prvenstvo, ali sada izgleda jako dobro i mislim da bi oni mogli biti jedno iznenađenje 2022. u Kataru - kaže Kreilach.

Kreilach u Real Salt Lakeu igra nogomet karijere. Najbolji učinak imao je 2018. godine kada je zabio 15 golova i deset puta asistirao, no ove sezone bi to mogao lako skinuti. Gdje god je igrao, igrao je jako dobar nogomet, no nikada nije dobio poziv u reprezentaciju. To je nešto čemu se i dalje nada i zbog čega žestoko radi. Za U-21 reprezentaciju skupio je četiri nastupa uz jedan gol, a dijelio je svlačionicu s Ivanom Perišićem, Šimom Vrsaljkom, Dejanom Lovrenom, Ivanom Rakitićem i Domagojem Vidom.

- Sigurno jedan nedosanjani san. Ali kažem, sve dok igram, ja vjerujem da će se jednog dana to dogoditi. Iskreno, mislim da sam svojim igrama i svojom konstantom kroz zadnjih pet, šest godina zaslužio biti u krugu reprezentacije. Ali nisam taj koji će se preko medija nametat, jer kažem, na kraju krajeva teren je jedino mjerilo. Doduše, trenutačno, ali i proteklih godina moje brojke govore dosta o tome. Na kraju, Hrvatska ima odličnog izbornika Zlatka Dalića sa suradnicima koji odlučuju tko je dovoljno kvalitetan za reprezentaciju. Ja neću prestati sanjati o tome sve dok budem profesionalno igrao. Godine su za mene samo broj, osjećam se nikad bolje, a na kraju krajeva to ova sezona i pokazuje.

Ugovor s Real Salt Lakeom veže ga još sljedeću sezonu. Bi li htio još jednom zaigrati za svoju Rijeku?

- Sigurno da bi se jednog dana volio vratiti u Rijeku, u kojoj funkciji, trenutno je jako teško reći, ali kažem, Rijeka je na kraju krajeva meni previše dala kao profesionalcu i sigurno da jednog dana joj želim vratit na način na koji će u tom trenutku bit najbolje.

Angažman u Real Salt Lakeu donio mu je i veliku prijateljstvo s Bojanom Bogdanovićem, zvijezdom Utah Jazza. Prate jedan drugoga i bodre.

- Svaku utakmicu sam kod njih u dvorani. Prije svega on je sjajan čovjek, jedan od naših najboljih košarkaša ikada. Bili su blizu prošle godine finalu i osvajanju titule, ostali su na okupu, vjerujem da će i ova sezona za Jazz biti dobra. I on gleda naše utakmice kada stigne, u svakodnevnom smo kontaktu i veliki smo prijatelji, kako mi, tako i naše žene - zaključio je Kreilach.