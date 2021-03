Bili su prijatelji. Zajedno su išli u ribolov, družili se, dijelili svakodnevne zgode, radosti i tuge, slavili pobjede svojih omiljenih momčadi... A onda je jednog dana uzeo metalnu palicu i isprebijao prijatelja.

Žrtva, njegov susjed, pretrpio je dva slomljena rebra, ozljedu bubrega i slomljen kralježak. A nekad ikona američkog sporta našao se u zatvoru.

Tako je krenuo ružan rasplet burne životne priče jedne od ikone američkog sporta. Kraj je bio tragičan. Mark Pavelich umro je krajem tjedna sa 63 godine. Njegovo su tijelo pronašli u ustanovi za mentalno liječenje u Minnesoti.

Pavelich je bio hrvatskih emigranata koji su se prije II. svjetskog rata doselili iz Like u mjestašce Eveleth (3500 stanovnika) u hladnoj Minnesoti i od malih nogu oduševljavao je lakoćom klizanja. Obožavao je hokej, roditelji su ga morali tjerati sa leda. Sedam je godina igrao u najjačoj hokejskoj ligi svijeta NHL-u, a u povijest je ušao kao važan akter ponajveće utakmice u povijesti hokeja, "Čuda na ledu", kada je na Zimskim olimpijskim igrama u Lake Placidu 1980. SAD pobijedio SSSR 4-3. Asistirao je Eruzioneu za pobjednički gol. Nije to bio finale, za medalje su u skupini razigravale četiri momčadi, ali to je bio okršaj najjačih, utakmica vrijedna olimpijskog zlata.

Rusi su u zadnju trećinu ušli vodstvom 3-2, a Pavelich je nakon jedne ranije asistencije, asistirao i za pobjednički gol. Ludnica u dvorani, američki su hokejaši srušili mrskog rivala, dovoljno da postanu besmrtni.

Struka: Obolio je zbog oštećenja mozga

No, taj je "besmrtni" junak četiri desetljeća kasnije doživio krah. I to baš zbog - hokeja. Stručnjaci su na sudu utvrdili da je Pavelich zbog brojnih udaraca u glavu tijekom karijere obolio zbog oštećenja mozga. Zato je prošle godine bio oslobođen zatvorske kazne i odredili su mu obavezno liječenje.

Sudac Michael Cuzzo proglasio ga je "nesposobnim da racionalno razgovara s odvjetnikom, da shvati proces i sudjeluje u iznošenju obrane zbog mentalne bolesti."

Prijašnjih godina, uoči ispada, policija je dobivala prijave zabrinutih susjeda i članova obitelji. Jednog je susjeda Pavelich optužio da mu ubacuje mulj u rezervoar automobila, jednome je Pavelich navodno maljem razbio čamac, jedan je član obitelji prijavio Marka da je uvjeren kako mu neki susjed daje otrovne kolače.

A onda je stigao poziv iz mjesta Lutsen:

- Halo, policija, Pavelich me napao i pretukao palicom...

Pavelich je priveden zbog napada hladnim oružjem jer mu je žrtva "začinila pivo", a policija mu je pronašla i vatreno oružje za koje nije imao dozvolu.

Nekad junak u američkom dresu sad je u sudnici sjedio odsutna pogleda i slušao psihologa kako objašnjava da je u tako lošem mentalnom stanju da predstavlja opasnost i za sebe i za druge.

Žena umrla nakon pada s balkona, prodao olimpijsku medalju

Pavelich je bio oženjen za Karu Burmačuk, nisu imali djece, a ona je preminula s 44 godine nakon pada s balkona spavaće sobe 2012. dok je hvatala telefonski signal, a Mark je drijemao. Tada se Mark, primijetila je rodbina, počeo mijenjati.

- Bili su nerazdvojni, otad je bio izgubljen - priča njegova sestra Jean Gavik.

Pavelich je 2014. na aukciju stavio svoju zlatnu olimpijsku medalju, ponudio ju je po početnoj cijeni od 62.500 dolara, a prodana je za 262.900 dolara. Bio je drugi igrač iz te generacije koji je prodao svoju medalju.

- Time je htio otplatiti kredit, rekao nam je, ali stalno je mijenjao mišljenje o iznosu. Bio je jako konfuzan - rekla je Jean.

Opisivali su ga kao ljubaznog, introvertnog čovjeka, koji nije bio u stanju započeti svađu ni sa kime. Ali se zadnjih godina počeo ponašati zbunjeno, paranoično i prijetiti. Sve to zbog, uvjereni su, previše udaraca u glavu, sudara u borbi za pak. Zbog CTE-a, bolesti koja se odražava nasiljem, impulzivnošću i paranojom.

- Ne bih smio davati intervju, to je škakljivo dok traje proces - kratko je poručio novinarima The Tribunea".

- Možda njegova priča pomogne drugima, tome se nadam - rekla je njegova sestra, a njezin muž Mark DeCenzo sjeća se:

- Kara je slikala i neke sam slike vozio njegovoj majci u kuću, kao što me Mark zamolio. I onda me optužio da ih kradem!? Tada sam uočio da se nešto s njim događa.

Bolest se zove CTE

Gevik je također psihologica i razgovarala je s bratom da potraži pomoć, ali on nije htio ni čuti. Samo je postao sve više ljutit. Potražila je savjet i tada je čula da on vjerojatno boluje od CTE-a. Liječnik je ustanovio da je to posljedica udaraca u glavu.

- Naravno da je gubitak supruge utjecao na njega, jer s takvim stanjem ljudi koji imaju nečiju konstantnu podršku lakše se nose - rekao je dr. Bennet Omalu.

No, udarci u glavu kao uzrok CTE-a još je u fazi istraživanja i čvrste pretpostavke, baš kao demencija.

- CTE nije jedini tip oštećenja mozga koji može pogoditi sportaše i može svakako povećati vjerojatnost onima koji u obitelji imaju povijest sličnih oboljenja - kaže dr. Omalu.

- Dobar si cijeli život... - govorila je sestra plačući.

- Rekla sam mu da sad možemo pomoći drugim ljudima s takvim problemom.

S 18 godina ubio je prijatelja (15)

Nikad nije, tvrde njegovi suigrači, počinjao tučnjavu na utakmicama, ali nije ni bježao od nje, niti se bojao biti u prvom redu. S 18 godina pogodila ga je prva životna tragedija: u lovu je slučajno ubio svog prijatelja Rickyja Holgersa (15). Ispalio je metak, koji se odbio u nesretnog dječaka.

- Mark je trčao više od kilometra i pol kroz šumu po pomoć, pa još toliko da pomogne bratu nositi Rickyja. Nakon toga je nestao u šumi i tragači su ga pronašli sklupčanog uz drvo, prekrivenog prijateljevom krvlju - sjeća se njegova sestra i dodaje:

- Nije se o tome puno razgovaralo, tada niste znali kako se nositi s tragedijama i samo ste takve stvari gurali pod tepih nadajući se da će nestati.

Došao je do NHL-a, u više od 350 utakmica zabio je 99 golova. Puno je puta bio nokautiran i svaki je put odmah ustao i nastavio. Bio je zatvoren, velikodušan i novčano je pomagao široj obitelji i prijateljima. A nakon karijere vratio se lovu i ribolovu, te je provodio vrijeme s psima.

Mark Pavelich i danas je, od 1981/82., rekorder New York Rangersa sa 76 bodova u debitantskoj sezoni. A nakon NHL karijere vratio se životu u šumama sjeverne Minnesote. Nikad nije dolazio na okupljanja, čak ni zlatne olimpijske generacije, pa je preskočio i primanje kod američkog predsjednika. Došao je nakon 22 godine, 2002. na All Star u Los Angeles. Taman na vrijeme da vidi trenera Herba Brooksa, koji je ubrzo nakon toga poginuo u prometnoj nesreći.

No, premda je otišao iz hokeja, taj je sport ostavio velik trag na Pavelichu. Nakon napada i uhićenja u kolovozu 2019. godine, sudac ga je u prosincu proglasio mentalno bolesnim i opasnim za okolinu. Na saslušanju su potvrdili da ne mora u zatvor nego na liječenje. Psiholog je utvrdio da boluje od post traumatskog stresa, deluzije, paranoje i ostalih stanja uzrokovanih ozljedama glave. Protivio se liječenju...

'Hoće li im zaista zatvaranje pomoći?'

Barry Beck, jedan od njegovih suigrača iz Rangersa, u kontaktu je s Markovom sestrom Jean Gevik i organizirao je prikupljanje pomoći za liječenje. I za Pavelicha, ali i za ostale hokejaše koji imaju problema s mentalnim zdravljem. Markova sestra tvrdi da od NHL-a i klubova nema pomoći.

- Marku treba pomoć i ako bude u pritvoru makar godinu dana, bojimo se da neće izdržati. Prisilan odlazak u institucije neće mu pomoći - tvrdio je Beck, koji se nadao da bi sud mogao Pavelichu odobriti da terapiju odradi u Nevadi, na ranču bivšeg NHL-ovca Clinta Malarchuka, koji se također borio s mentalnim zdravljem i sad radi s bivšim igračima koji imaju iste probleme.

- Naravno da moramo slušati liječnike, stručnjake, ali teško je vjerovati da nema boljeg načina nego zatvoriti nekoga i nadati se da će se sustav pobrinuti za njega - rekao je bivši golman Corey Hirsch, još jedan s istim tegobama, veteran koji zagovara skidanje stigme s problema mentalnog zdravlja bivših vrhunskih sportaša.

- Kamo će ga poslati i kakvu će pomoć ondje dobiti? Je li riječ o oštećenju mozga, može li se to izliječiti? Mogu li NHL ili udruga profesionalnih igrača pomoći? Razočarani smo tretmanom mentalnog zdravlja sportaša u hokeju.

No, NHL i dalje tvrdi da nema dokazane veze između potresa mozga i simptoma kronične traumatske encefalopatije (CTE), od koje je, čini se, bolovao i Pavelich.

- Tko će pomoći Marku i njegovoj sestri? Tko će pomoći ostalim hokejašima i njihovim obiteljima? I onima u Europi treba pomoć. Što s igračima koji odbijaju pomoć? Svi osjećaju da ih je liga kojoj su toliko dali sad izdala. Možda zbog ponosa, možda im se ozljede ne mogu izliječiti. A treba im pomoć - zaključio je Beck.

I Joey Didulica ima probleme

Nedavno se i u nogometnom svijetu podigla prašina zbog slične teme: demencije uzrokovane ozljedama glave. I tu je jedna od žrtava bio hrvatski igrač...

- Budim se sa strašnim glavoboljama, nekad ne smijem uopće biti na svjetlu. Sve to zbog toga što sam više puta u karijeri pretrpio potres mozga - otkrio je bivši golman "vatrenih" Joey Didulica (44), a Škotski je nogometni savez zabranio da djeca do 12 godina na treninzima vježbaju udarce glavom.

U svemu tome dobro je što se diže svijest o teškoćama bivših sportaša uzrokovanim oštećenjima mozga...