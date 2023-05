Hrvat pred vratima raja: Gdje gledati zadnje kolo Bundeslige? Borussia na korak od naslova

Barcelona i Napoli odavno su proslavili naslov, Manchester City je prošlo kolo nastavio dominaciju u Premier ligi, a PSG ovog vikenda ima priliku osvojiti deseti naslov prvaka Francuske. U tim ligama petice i ove godine lišeni smo svake neizvjesnosti, no zato nam zadnje kolo Bundeslige donosi dramu i uzbuđenje.

Borussia Dortmund na naslov prvaka nestrpljivo čeka 11 godina. Iz sezone u sezonu bila je to suverena dominacija Bayerna, osim prije četiri godine kada su se upravo ova dva kluba borila za titulu, ali tada su Bavarci pod vodstvom Nike Kovača slavili u zadnjem kolu i okitili se novim 'tanjurom'.

Ipak, ove sezone se u Njemačkoj priča drugačija priča. Borussia kolo prije kraja ima dva boda više od Bayerna koji je u prošlom kolu na domaćem terenu izgubio od Leipziga 3-1. Poraz koji je vrlo vjerojatno bavarskom velikanu odnio titulu ispred nosa.

Hrvat pred vratima raja

Danas od 15.30 igra se posljednje kolo i sve utakmice su na rasporedu u istom terminu. Naravno, kako bi sve bilo što transparentnije. Borussia ovisi sama o sebi, na velebnom Westfalenu ugostit će rasterećeni Mainz. S druge strane, Bayern u isto vrijeme gostuje kod Kölna. Uz nužnu pobjedu, momčadi Thomasa Tuchela treba remi ili poraz Borussije. Isti taj Mainz je nedavno slavio protiv Bayerna pa se momčad s Allianz Arene s razlogom nada.

Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

Prijenos utakmice iz Dortmunda možete pratiti na programu Sport Klub 1, dok će na Sport Klubu 4 emitirati susret Kölna i Bayerna.

Ovo je prilika koju cijeli Dortmund čeka 11 godina. Tada su 'žuti' osvojili posljednji naslov ispred Bayerna, igrali su Robert Lewandowski i Ivan Perišić, trener je bio Jürgen Klopp, a nakon tog trofeja u klub je stigao današnji kapetan i starosjedioc Marco Reus. Da, toliko je prošlo! Hrvatski trener Edin Terzić ima priliku upisati se u povijest njemačkog velikana i napraviti ono što mnogi prethodnici ispred njega nisu uspjeli. Deveti naslov prvaka je na obzoru, samo ga treba ugrabiti.

Foto: THILO SCHMUELGEN

Nerijetko je ove sezone Borussia znala kiksati i ne iskoristiti Bayernovo prosipanje bodova, no navijači se nadaju da to ovaj put neće biti slučaj. Zlu ne trebalo, mnogi su navijači u petak pohodili svetu misu i potražili pomoć s visina.

Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

Uloga trenera u Borussiji nije baš zahvalna. Uz to što se očekuju trofeji, morate razvijati mlade igrače od čijih odšteta klub i živi. Terzić je uspio sve. Doveo se u situaciju da u posljednjem kolu odlučuje sam o sebi i to na domaćem terenu, a uz to su neki od igrača postali itekako atraktivni na tržištu. Posebice Jude Bellingham koji vrlo vjerojatno igra posljednju utakmicu za Borussiju. Želi ga Real Madrid, a odšteta se penje preko 120 milijuna eura.

Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

Bayern uništio sam sebe

Prije samo dva mjeseca Bayern je bio u igri za sva tri trofeja. U Kupu ga je čekao Freiburg u četvrtfinalu, a u Ligi prvaka dvomeč protiv Manchester Cityja u borbi za polufinale. Uz to, prvo mjesto bilo je rezervirano za njih u Bundesligi ispred Borussije Dortmund.

Sve je išlo kao po loju, no čelnici nisu bili zadovoljni Julianom Nagelsmannom, njegovim vođenjem i prevelikim oscilacijama u igri pa su ga iznenada smijenili i zamijenili Thomasom Tuchelom. A on je uspio u samo nekoliko utakmica uništiti sve što je njegov prethodnik gradio. Prvo je ispao od Freiburga iz Kupa pa i od Cityja iz Lige prvaka. Sve je izvjesnije kako će ostati i bez titule.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

To bi bila katastrofa za bavarskog velikana pa samim time klubu prijeti i remont. Mnogi igrači mogli bi otići, nezadovoljstvo je sve veće u svlačionici, a pitanje je hoće li nakon ovoga ostati i Tuchel. Čelnici su ga doveli na dulje staze, ali nitko se nije nadao ovakvom završetku sezone, bez trofeja, što je ravno katastrofi. Generalni direktor Oliver Kahn i sportski direktor Hasan Salihamidžić pokazali su da nisu dorasli svojim pozicijama pa je vrlo izvjesno da će otići na kraju sezone, a kako su i oni doveli Tuchela, možda i on krene za njima.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Nije samo dramatično u borbi za naslov. Čak četiri kluba traže svoje mjesto pod suncem i ostanak u Bundesligi i sljedeću sezonu. Hertha se oprostila od elitnog ranga još u prošlom kolu, a danas će joj se pridružiti Augsburg, Stuttgart, Bochum ili Schalke. Jedan od spomenutih klubova igrat će razigravanje za ostanak.

Velika borba je i u samom vrhu za pozicije koje vode u Ligu prvaka. Borussia, Bayern i Leipzig osigurali su učešće u najelitnijem europskom klupskom natjecanju, a za posljednje mjesto bore se Union Berlin i Freiburg koji imaju isti broj bodova. Momčad Josipa Juranovića je na četvrtoj poziciji zbog bolje gol razlike.

Parovi posljednjeg kola Bundeslige

Köln - Bayern

Bochum - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Mainz

Eintracht Frankfurt - Freiburg

RB Leipzig - Schalke

Stuttgart - Hoffenheim

Borussia Monchengladbach - Augsburg

Union Berlin - Werder Bremen

Wolfsburg - Hertha