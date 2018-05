Hrvat protiv zvijeri: Možda će mi zatrebati kolac i češnjak...

Da se radi o bilo čemu drugome osim borbe, on bi pobijedio. Ne znam kako bih uspio biti uz njega dulje od minute, ha, ha, ha, kaže nam MMA borac Ivica Trušček (34) kojeg u lipnju u Engleskoj čeka meč protiv Britanca Colina ‘Freakshow’ Fletchera.

- Mogao bih u kavez ući s češnjakom i kolcem, to je najučinkovitije oružje protiv vampira - dodaje Ivica, koji se bori protiv čovjeka koji izgleda kao kombinacija Orka i Golluma iz Gospodara prstenova.

- Gledao sam trilogiju, kad malo bolje pogledam, to je pravi opis za njega - dodaje.

Mene nije uplašio

No, izgled nema veze s borbom.

- Ne znam koga može uplašiti s tim forama, mene sigurno neće. Ma, to su dječje fore. Više predstava za javnost - rekao nam je Ivica koji s 34 godine na leđima ima preko 60 borbi.

- Borim se od 24. godine. Da, 10 borbi godišnje je jako puno za MMA. Imao sam sreće jer uopće nemam ozljeda ni operacija pa sam nastavio u tom ritmu - priča Trušček, koji je iz Orehovca kraj Križevaca.

Počeo je s boksom i hrvanjem pa se prebacio u MMA.

Od 34 pobjede čak 23 su nokautom ili tehničkim nokautom.

- To je moj stil, tako se borim i od toga ne odustajem, tko god bio prekoputa - kaže Ivica, koji će se protiv ekscentričnog Engleza boriti u Sunderlandu.

SPEKTAKULARAN NOKAUT

Ivici je nadimak ‘Terror’, ali pravi je teror izgled njegovog protivnika kojem je tijelo prepuno tetovaža, a često stavlja vampirske zube i razne maske. Ivica baš i ne voli takve predstave.

- Više se orijentiram na pripremu i samu borbu, ali u ovom slučaju... Ne znam, možda dođem obučen u Papu.

I protiv Miočića bih mislio da imam šanse

Ivica je na dvije pobjede zaredom, obje u veljači. Ne brine ga što mu je protivnik bivši UFC-ovac, doduše, s tek jednom borbom. Izgubio je 2013. godine od Mikea Riccia i to je bilo to od UFC-a. Od tada se uglavnom borio u Velikoj Britaniji.

- Pripremam se kao za svaku borbu, malo treniram doma, malo u Zagrebu. Znam da je nezgodan, viši je od mene 15 centimetara, a od 16 borbi čak 11 je završio raznim zahvatima i polugama. Nisam baš siguran da će odmah ići na rušenje, ima dugačke noge, često zna bacati ‘kickove’ pa ću morati paziti i na to - priča nam Trušček.

O porazu ni ne razmišlja.

- Ma da ispred mene stoji Stipe Miočić, mislio bih da imam šanse. To je stvar uma i psihološke pripreme, uvijek se tako postavim. Tijelo odradi ostalo automatski. Ovo je kavez i praktički borba za goli život. - rekao je Ivica, koji će se prvi put nakon 2009. godine boriti na britanskom tlu.

Od MMA-a se ne može živjeti

Tada je tek počinjao karijeru, a pobijedio je Jordana Jamesa.

Od MMA borbi se kod nas ne može preživjeti pa Ivica ima svoj obrt i zaradu sa strane.

- Ma ni vani MMA borci ne mogu samo to raditi. Eventualno oni vrhunski u UFC-u. Svi ostali moraju nešto raditi sa strane da bi imali za život. Ovo volim, to me drži, a imam posao uz koji dodatno zarađujem. Radim print na majicama i takve stvari - dodao je Ivica.