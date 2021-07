Crvena Zvezda je s ulogom favorita došla u Almati, no kazahstanski klub zadao je težak udarac ambicijama srpskog prvaka odmah na početku sezone.

Kairat Almati je na svome terenu pobijedio Zvezdu 2-1 u drugom pretkolu Lige prvaka i tako sa značajnom prednošću ide na uzvrat u Beograd.

Kazahstanci su krenuli žestoko, sijevale su prilike sa svih strana, a jedna od njih je završila u mreži u 24. minuti kada je Kante zabio za vodstvo nakon ubačaja iz kornera.

Srpski prvak pojačao je tempo u drugom dijelu, no lopta nije htjela u gol. Sve do 57. minute.

Gajić je ubacio prizemnu loptu u peterac kazahstanske momčadi, a na njoj je bio bivši igrač Hajduka Dino Mikanović. Htio je izbiti loptu, no loše ju je zahvatio i poslao u vlastitu mrežu.

Sve je upućivalo na to kako će susret završiti bez pobjednika, no Kazahstanci su došli do pobjede u završnici nakon dekoncentracije u obrani Zvezde. Nakon jednog ubačaja iz kornera, lopta je došla do Vorogovskog koji je pomalo napamet nabio loptu u protivnički peterac, no ona je kao naručena stigla do Bagnacka koji ju je mirno primio i pospremio u mrežu u 79. minuti za veliko slavlje domaćih navijača u Almatiju.

Kazahstancima je pripala prva bitka, a hoće li vidjeti treće pretkolo, doznat će za šest dana kada je na rasporedu uzvrat u Beogradu.

Inače, ove dvije momčadi su se susrele i prije šest godina u kvalifikacijama za Europsku ligu, a tada su Kazahstanci bili bolji u oba susreta i prošli dalje. U Almatiju je bilo 2-1, baš kao i sada, a u Beogradu 2-0 za Kairat.