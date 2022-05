Hrvati brane naslov u Rimu

Foto: SUSANA VERA

Nikola Mektić i Mate Pavić probili su se do svog trećeg finala u ovoj godini i branit će prošlogodišnji naslov osvojen na Masters 1000 turniru u Rimu, nakon što su u subotnjem polufinalu završenom u prvim minutama nedjelje sa 6-3, 7-6 (5) pobijedili domaće tenisače Fabija Fogninija i Simonea Bolellija. Branitelje naslova u finalu čekaju Amerikanac John Isner i Argentinac Diego Schwartzman koji su u polufinalu sa 6-4, 4-6, 11-9 bili bolji od Kazahstanca Andreja Golubjeva i Argentinca Maxima Gonzalesa. Bit će to 15. zajednički finale olimpijskih pobjednika u konkurenciji parova, koji su upravo u Tokiju osvojili svoj deveti naslov i od tada čekaju na deseti. Mektić i Pavić su u prvom setu do odlučujućeg 'breaka' došli u osmom gemu, a potom realizirali prvu set-loptu na servisu. U drugom setu je hrvatski par poveo 3-2 s 'breakom', da bi se u sljedećem gemu Talijani vratili. Mektić i Pavić su u u sedmom gemu propustili 0-40, da bi u osmom spasili jednu 'break-loptu', a u 12. gemu još jednu, koja je ujedno bila i set-lopta za Talijane. Nošeni glasnom podrškom s tribina, Bolelli i Fognini su u 'tie-breaku' drugog seta poveli 4-1, da bi hrvatski reprezentativci odgovorili s pet uzastopnih poena. Kod 6-4, na prvu meč-loptu, Pavić je pogodio odličan prvi servis, ali je potom promašio smeč. Srećom, u sljedećem poenu su Mektić i Pavić natjerali Bolellija na pogrešku i tako došli do svog drugog zajedničkog rimskog finala. Dvoboj Mektića i Pavića protiv Isnera i Schwartzmana započet će u 14 sati.

