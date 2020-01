Hrvati dočekani kao prvaci, a Španjolci neće niti imati doček!

Dok je oko deset tisuća navijača dočekalo u ponedjeljak srebrne hrvatske rukometaše u Zagrebu, u Madridu nije bilo organiziranog dočeka za europske prvake Španjolce.

Španjolskim rukometašima će vjerojatno naknadno biti upriličen doček u institucijama, a možda će biti organiziran i manji doček na nekom od trgova, no u ponedjeljak za to nije bilo potvrde.

Time se još jednom pokazalo s kakvim emocijama ljudi u Hrvatskoj dočekuje svoje sportaše u odnosu na Španjolsku. U Madridu se u nedjelju preko televizijskih ekrana pratio finalni dvoboj Europskog prvenstva između Španjolske i Hrvatske, no ne masovno i s kudikamo manje emocija no što je to bilo u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima.

Hrvati u Madridu okupili su se u hrvatskoj pizzeriji "Dos Amigos", tradicionalnom okupljalištu Hrvata tijekom sportskih natjecanja, gdje su emotivno proživjeli poraz 20-22.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Španjolske sportske novine osvanule su u ponedjeljak na kioscima sa slikom poginulog Kobe Bryanta. Marca je dala tek mali prostor na dnu naslovnice. "Zlatna generacija", piše uz fotografiju rukometaša na postolju. "Druga titula zaredom odvela je Španjolsku na Olimpijske igre za šest mjeseci", napominje u tekstu taj list sa sjedištem u Madridu.

Konkurentske novine As u malom donjem desnom kutu naslovnice pišu: "Španjolska, pobjednica i olimpijska. Španjolci pobijedili Hrvatsku pa idu na Olimpijske igre".

Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni na naslovnici ima samo jednu rečenicu bez fotografije: "Zlato za rukometaše i srebro za vaterpoliste". Novine Sport, također iz Barcelone, navode: "Prvaci...i Olimpijske igre".

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Unatoč uspjesima rukometaša popularnost rukometa u Španjolskoj daleko zaostaje za nogometom i košarkom.

Španjolski premijer Pedro Sanchez napisao je na Twitteru:

- Naš rukomet je opet zlatan te je ostvario izravni plasman na Olimpijske igre u Tokiju zahvaljujući briljantnoj igri čitave momčadi i nevjerojatnog vratara Pereza de Vargasa.

Rukometašima su u nedjelju preko društvenih mreža čestitali Kraljevska kuća, Iker Casillas, bivši kapetan i vratar nogometne reprezentacije i Real Madrida, košarkaš Pau Gasol, Civilna garda, nogometni klub Sevilla, košarkaški klub Valencia...

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Bivši rukometni reprezentativni vratar José Javier Hombrados poručio je preko Twittera:

- Nemam riječi. Nismo niti svjesni koliko su naši rukometaši veliki i što su upravo ostvarili. Tisuću puta hvala europskim prvacima.