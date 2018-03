Hrvati i Meksikanci loptom bi mogli pogoditi semafor Dallasa

Kraj zime i početak proljeća u hrvatskom nogometu znače samo jedno - oranice umjesto terena. Kraj ožujka u Teksasu je ipak nešto drugačiji, i naši nogometaši se neće morati brinuti da će protiv Meksikanaca igrati u blatu.

Tri su razloga za to. Prvi, prosječna temperatura u Dallasu tijekom siječnja je oko 20 stupnjeva Celzijusa. Drugi, prekrasni AT&T stadion Dallas Cowboysa u Arlingtonu ima umjetnu travu. A ako se vrijem baš uroti i donese veliko nevrijeme, tu je i pomični krov koji se otvara, ili zatvara, za svega 12 minuta.

Ukratko, savršeni uvjeti. Dobro, ne možeš ni manje očekivati od stadiona čija je izgradnja koštala vrtoglavih 1,3 milijarde dolara. Za tu cijenu sportska infrastruktura u Hrvatskoj doživjela bi preporod neviđenih razmjera.

Stadion AT&T dovršen je 2009., a 'America's Team', kako tepaju Cowboysima, dobio je čudo od domaćeg terena. U ovih devet godina neki rekordi koje je postavio više ne nisu u njegovu vlasništvu, no stadion u predgrađu Dallasa i dalje je čudo gradnje i tehnologije.

Prvotno je trebao koštati 650 milijuna, no kako to biva, netko je promašio s procjenom budžeta. Od konačnih 1,3 milijarde dolara, grad Dallas platio je 933 milijuna, NFL je pripomogao sa 150 milijuna, a ostalo je pokrio vlasnik Jerry Jones. A tom gestom je zaslužio da navijači stadion zovu 'Jerry World'.

Sjedećih mjesta ima 80.000, no uz stajaće pozicije maksimalni kapacitet se poveća na 105.000 sjedalica. Stadion je zapravo grad u malom i nema što ne možete kupiti u njemu. A tu je i restoran od gotovo 2000 četvornih metara tako da se uvijek može naći mjesta za nešto prigristi.

E sad. što se tiče onih rekorda... Kad je izgrađen AT&T stadion imao je najveću kupolu na svijetu, no 2014. taj je rekord preuzeo stadion u Singapuru. Nekoć su se Cowboysi mogli hvaliti i s najvećim HD ekranom, no i tu ih je u međuvremenu netko prešao.

Četiri golema ekrana, od kojih su dva veća dugačka 54 metra i visoka 24 metra, i dalje su prilično impresivni. To je kao da je netko spojio više od 5000 televizora. Cijela konstrukcija ima masu od 600 tona.

A sad dolazimo do poveznice s Hrvatskom. Osim što na AT&T-ju igramo protiv Meksikanaca, taj stadion ipak je - roba s greškom. Da, čak i Amerikanci mogu potrošiti 1,3 milijarde dolara i ne napraviti dobro posao.

Semafori su, naime, prenisko postavljeni. Vise na samo 27 metara iznad terena. A kakav propust je napravljen svi su svjedočili samo koji mjesec kasnije kad je na utakmici američkog nogometa u predsezoni lopta pogodila semafor. A nešto kasnije i u susretu regularne sezone.

U nogometu, ovoj europskoj inačici, mala je vjerojatnost da će netko ispucati loptu 27 metara u zrak, no ako Hrvati i Meksikanci budu dovoljno uporni, možda se nekome posreći...