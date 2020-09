Hrvati krenuli jako u Rimu: Čilić svladao Bublika, a Borna Garina

Međugorac će u drugom kolu igrati protiv Davida Goffina, a Ćorić svog protivnika još uvijek treba saznati. Đoković i Nadal u svoj pohod prema trofeju iz Rima kreću od drugog kola

<p>Oba naša predstavnika, <strong>Marin Čilić i Borna Ćorić</strong>, na Mastersu u Rimu koji se igra pred praznim tribinama prošla su prvo kolo. U Italiji će također nastupati prvi reket svijeta <strong>Novak</strong> <strong>Đoković</strong> i povratnik na terene koji je otkazao US Open i prošlogodišnji pobjednik ovog turnira <strong>Rafael</strong> <strong>Nadal</strong>. Španjolac će tako braniti bodove iz ovog turnira nakon što se 'odrekao' bodova koje je imao osvojivši US Open 2019. godine. </p><p><strong>Marin</strong> <strong>Čilić</strong> (31) pobijedio je u tri seta Rusa Bublika rezultatom 6-7 (4) 6-2 6-2. Bio je ovo prvi meč Mrnje ove godine na zemljanoj podlozi. Naš drugi reket u prvom setu se dosta dugo tražio i spašavao break-lopte, no u jednom trenutku je i on imao set-loptu koju ipak nije iskoristio. Set je na kraju otišao u tie-break gdje se Bublik bolje snašao i uzeo ga rezultatom 7-4. U drugom setu Marin je iskoristio jedine dvije break-lopte i s dva breaka proletio kroz drugi set rezultatom 6-2, dok je u trećem u svom prvom servis-gemu spasio break-loptu, a već u sljedećem gemu "brejknuo" Rusa i do kraja rutinski odservirao do kraja za rezultat 6-4.</p><p>Naš mlađi predstavnik, a ujedno i bolje rangirani na ATP ljestvici <strong>Borna</strong> <strong>Ćorić</strong> (23) odigrao je jedan 'ženski' meč pun breakova s Čileancem Cristianom Garinom gdje se bolje snašao naš tenisač koji je svom protivniku oduzimao servis čak pet puta, a gubio ga triput. Sveukupni dojam je da je Borna ovaj meč odigrao solidno, baš koliko mu je trebalo rezultatom 6-4 6-4.</p><p>Čilić u drugom kolu igra protiv Davida Goffina koji je u prvom kolu bio slobodan, dok Borna čeka boljeg iz ogleda Fritza i Travaglie. </p><p>Podsjetimo, u Rimu će svoj prvi meč nakon osvajanja Acapulca odigrati Rafael Nadal koji je prošle godine u tri seta osvojio Rim pobjedom protiv Novaka Đokovića. Nole je u prvom kolu slobodan a u drugom čeka pobjednika iz susreta Sandgren - Caruso, dok će Rafa svoj meč odigrati protiv Carrena-Buste u drugom kolu nakon što su obojica bili slobodni u prvom kolu. </p>