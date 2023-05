Hrvati love novu medalju na rukometnom Euru na pijesku. Evo gdje ih gledati u prijenosu

Hrvatska ženska i muška seniorska reprezentacija u ponedjeljak su otputovale u Nazare u Portugalu, koji će od 24. do 28. svibnja ugostiti najbolje seniorke i seniore u rukometu na pijesku u Europi.

Seniorke su smještene u skupinu D sa Španjolskom, Poljskom i Rumunjskom, dok će seniori utakmice grupne faze igrati protiv Norveške, Poljske i Nizozemske.

Seniorke su na ovo natjecanje došle kroz kvalifikacijski turnir, dok su seniori ipak malo uspješniji u ovom sportu. Oni su na Europsko prvenstvo došli kao svjetski prvaci. Prošle godine u Grčkoj osvojili su svoj treći naslov svjetskih prvaka. Sada će se u Nazareu boriti za peti naslov europskih prvaka. posljednje zlato na europskim prvenstvima reprezentacija je osvojila 2015. godine, a u međuvremenu smo uzeli jedno srebro i jednu broncu.

Dalek put i teška grupa

- Nazare je dosta daleko. Puno smo presjedali. Avion nam je malo kasnio i sve je bilo nekako užurbano, ali evo uspjeli smo oko 2-3 ujutro doći do Nazarea, nakon 14 sati puta - Javio nam se Mladen Paradžik, izbornik muške reprezentacije.

Foto: Uros Hocevar / kolektiff

Skupina u kojoj se nalaze naši pjeskaši je dosta neugodna. Poljska, Norveška i Nizozemska su reprezentacije koje se uzdižu u rukometu na pijesku.

- Da, skupina je zeznuta. Sve su to reprezentacije koje puno ulažu u ovaj sport. Dodatno otežava to što samo dvije momčadi prolaze dalje i nema prostora ni za kakvu pogrešku. Mi se moramo postaviti kao svjetski prvaci i tako ćemo krenuti u natjecanje. Smatramo da smo u dobrom sastavu i da možemo ići na najviša postolja. To nam je glavni i osnovni cilj.

Što se tiče sastava, Hrvatskoj nedostaju neki stožerni igrači. Nema Ivana Dumenčića i Nikole Fineka koji igraju Final Four hrvatskog kupa, Luciana Bure koji je bio proglašen za MVP-a na Svjetskom prvenstvu također nema zbog klupskih obaveza, a kapetan reprezentacije Ivan Jurić ozlijedio se na jednom od posljednjih treninga pred put u Portugal.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Hrvatski rukomet na pijesku ima bazu i širinu klubova koji svako malo izbacuju kvalitetne igrače. Sustav nije masovan, ali je zato dosta kvalitetan. Ove godine smo u reprezentaciju ubacili nekoliko mladih momaka koji zaslužuju biti u reprezentaciji i koji za to imaju kvalitetu. Oni će dati svoj doprinos. Koga nema bez njega se može i mora - komentirao je Paradžik i nastavio:

- Ljevaka nemamo, morat ćemo igrati bez desnog krila, ali jedna pozicija se uvijek može zamaskirati. Tijekom pripremnog perioda isprobali smo sve opcije.

Najuspješnija sezona

Hrvatska je prošle godine, osim naslova svjetskog prvaka, osvojila i Svjetske igre u SAD-u, juniori su također postali svjetski prvaci, a studentska reprezentacija postala je europski prvak. Paradžik je jedan od nositelja rukometa na pijesku u Hrvatskoj, a odgovorio nam je i kako pronalazi motivaciju nakon onako uspješne prošle sezone:

- Motivacije nikada nije dosta. Postizanje uspjeha je kao neka vrsta droge. Kada jednom osjetiš osjećaj pobjede, to te uvijek gura dalje. Tako da je samim time to motivacija svim dečkima. Oni koji su bili tu prošle godine žele nastavljati pobjeđivati, a oni novi to žele iskusiti. Ovdje nema nikakvih financijskih interesa i pobjeda je jedina stvar koja nas gura dalje.

Jedan od onih koji su prošle sezone sudjelovali u osvajanju medalja i je i Dominik Marković, prvi vratar reprezentacije.

- Svako prvenstvo s reprezentacijom ima neki poseban osjećaj i svako prvenstvo je drugačije iskustvo. Idemo bez nekih stožernih igrača, ali ne opterećujemo se time jer imamo širinu i kvalitetne zamjene. Prva utakica protiv Poljske bit će nam najvažnija za nastavak prvenstva. Nikoga ne smijemo podcijeniti.

Marković u dvorani brani u Dubravi, a objasnio nam je i kako izgleda balansiranje pjeskaške i dvoranske karijere:

- Pripreme za Europsko prvenstvo su nam bile jako otežane jer je pjeskaška sezona pomaknuta dosta ranije. Nije bilo puno vremena za uigravanje. Praktički odmah nakon dvorane sam otišao na pijesak. Dubrava mi je dala dozvolu da odem ranije pa da koliko-toliko mogu uhvatiti nekoliko treninga s reprezentacijom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Seniori prvog dana turnira, u srijedu, imaju dvije utakmica: protiv Poljske u 13 sati i protiv Nizozemske u 17 sati. Treća utakmica grupne faze na rasporedu je u četvrtak u 11 sati protiv Norveške. Utakmice možete pratiti na kanalima Arena Sporta.