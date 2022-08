Hrvati pobijedili Kuvajt 30-1

Hrvatski vaterpolisti uzrasta do 18 godina stigli su, vrlo izvjesno, do najveće pobjedu koju će uopće ostvariti na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Beogradu. Naša izabrana vrsta koju vodi Hrvoje Koljanin u drugom je nastupu pobijedila Kuvajt 30-1 (7-0, 7-0, 9-0, 7-1).

Kad bismo rekli lakši trening, prevarili bismo se. Kao i da se ovakvi rezultati u vaterpolu ne viđaju često. Nažalost, reprezentacija poput Kuvajta na SP-u ima dovoljno da se ovakvi rezultati ponavljaju iz turnira u turnir. No, to se očito neće i ne može promijeniti, a da vaterpolisti iz Kuvajta danas ne završe baš na nuli, naši igrači u jednoj obrambenoj situaciji zadnje četvrtine snizili su angažman, recimo to tako. Danas se golovima (8) najviše istaknuo Vlaho Pavlić.

Još u četvrtak Hrvatska je na otvaranju SP-a pobijedila Kazahstan 15-2, ali ono najvažnije u skupini slijedu u nedjelju kada igramo derbi za prvo mjesto protiv Mađarske.