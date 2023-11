Hrvati preuzeli Šahtar i izveli čudo u Europi: 'Jedna stvar mi je oduvijek ostala u glavi...'

Hrvatski trener Marino Pušić i njegov pomoćnik Mario Stanić izveli su čudo otkad su preuzeli ukrajinskog prvaka Šahtara. Nakon poraza u debiju protiv Barcelone, Pušić i društvo srušili su moćne Katalonce u uzvratu, a zatim s 1-0 pobijedili Antwerp i tako ostali u konkurenciji za proljeće u Ligi prvaka.

Foto: CATHRIN MUELLER

Sjajna je vijest za Šahtar što je svakako osigurao europsko proljeće, s obzirom na to da Antwerp ima nula bodova, a ukrajinski prvak devet, jednako kao i drugoplasirani Porto. Iako je Šahtar prosuo bodove u prvenstvu porazom od Dnipra-1 i remijem protiv Polisije, Pušić je zadovoljan otiskom kojeg je ostavio u Šahtaru.

- I u te dvije utakmice smo igrali vrlo dobro, ali nismo zabili gol nakon dobrih šansi, zato smo remizirali u našoj prošloj utakmici. Čak smo i u utakmici s Dniprom igrali sjajno. Velika je razlika u osjećaju kada igrate na praznom terenu. U Ligi prvaka igramo na ovom stadionu s puno ljudi, arena je skoro bila rasprodana i imali smo veliku podršku. Mislim da su naše zadnje dvije utakmice u ligi možda bile i najbolje do sada - rekao je Pušić nakon pobjede protiv Antwerpa na Volksparkstadion u Njemačkoj, gdje ukrajinski prvak igra europske utakmice.

Foto: CATHRIN MUELLER

Hrvat je trenersko iskustvo skupljao u Nizozemskoj, a prije dolaska u Šahtar Pušić je bio pomoćni trener u Feyenoordu.

Pušić traži puno od svojih igrača

U mjesec dana na klupi Šahtara ostvario je dvije velike pobjede i time osigurao europsko proljeće.

- Vrlo smo ponosni što smo ostvarili prvi važan cilj, osigurali smo ostanak u europskim natjecanjima nakon zimske pauze, a još uvijek imamo i šansu ostati u Ligi prvaka. Obavili smo sjajan posao, jako sam zadovoljan, bila je to teška utakmica. U Ligi prvaka igrate protiv jakih protivnika koji su odlično organizirani i imaju kvalitetu. Moji igrači rade više nego što tražim od njih. Ne samo radi mene, već radi kluba, a to je itekako važno... Disciplina i organizacija. Želim da moji igrači igraju kao što sam im rekao i da se natječu sa svakime, to su i pokazali. Sretan sam što sam im trener.

Foto: Cathrin Mueller/REUTERS

Pušić ističe kako mu je važno igrati lijep nogomet koji će donositi rezultate.

- Karijeru sam započeo kao malonogometni trener, a kao mladi nogometaš prošao sam kroz školu u kojoj nije bilo dovoljno dobro igrati. To mi je zauvijek ostalo u glavi. Morate dati nešto lijepo navijačima na stadionu, a pobjede su obavezne. Treniramo kao što igramo i igramo kao što treniramo, nema nikakve razlike. Naravno, potrebni su pravi igrači kako bi ostvario svoje ciljeve, to nije lako, tražim puno od njih. Međutim, siguran sam da će zbog toga mladi igrači dostići visoku razinu. Iskreno, kada gledam utakmicu, želim u njoj uživati, kao i navijači.