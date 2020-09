Hrvati, stanite u red za ulaznice! SP će se igrati s navijačima, ali uz maske i socijalnu distancu

Kapacitet dvorana tijekom turnira bit će od 25 do 30 posto, socijalna distanca morat će poštivati i iznosi dva metra i svi će morati nositi maske u dvoranama, poručili su Egipćani

<p>Rukomet bi prvi trebao pokazati svijetu da se velika natjecanja velikih sportova mogu organizirati i dok globalna pandemija i dalje vlada. Rukometašice bi to trebale prve na Europskom prvenstvu u prosincu (3. - 20.) u Norveškoj i Danskoj iako Danci ne žele organizaciju ako se igra bez publike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija slavi srebro</strong></p><p>Potom, od 14. do 31. siječnja, na red dolaze i rukometaši u Egiptu. Još izazovnije za sve jer će prvi put na Svjetskom prvenstvu igrati 32 reprezentacije. No Egipćani su spremni na sve, a sada su izradili i zdravstveni protokol kojeg će se sudionici morati pridržavati.</p><p>- Svi sudionici Svjetskog prvenstva morat će priložiti PCR test ne stariji od 48 sati prije dolaska. Koristit ćemo princip "balona“ pa će tako svi koji budu u izravnom kontaktu s igračima, sucima i trenerima morati se testirati svaka 72 sata. Imat ćemo mjesta u hotelima za ekipe, ali i određenu karantenu za sve koji budu pozitivni. Svi ljudi u dvoranama morat će nositi maske - rekao je predsjednik IHF-ove zdravstvene komisije Hazem Khamis.</p><p>Sada i ona lijepa vijest. Odnosno lijepa koliko može biti jer Egipćani su najavili da će u dvorane moći najviše trećina gledatelja od ukupno kapaciteta. Bolje išta...</p><p>- Kapacitet dvorana tijekom turnira bit će od 25 do 30 posto, socijalna distanca morat će poštivati i iznosi dva metra. Potpisali smo ugovore s bolnicama koje su blizu svih dvorana, najduža vožnja do hitne pomoći bit će 28 minuta, a imat ćemo i 12 medicinskih ekipa angažiranih u samim dvoranama - dodao je Hamis uz napomenu da u dvoranama neće biti prodaje hrane i pića.</p><p>Sličan će protokol vrijediti i za ždrijeb koji je 5. rujna kod piramida u Gizi gdje će moći najviše 200 ljudi raspoređenih u grupe. Hrvatska je u prvom šeširu zajedno s Danskom, Španjolskom, Norveškom, Slovenijom, Njemačkom, Portugalom i Švedskom, a i dalje popis sudionika nije potpun jer čekaju se predstavnici Sjeverne i Južne Amerike. Meksiko je otkazao jedan kvalifikacijski turnir, pa će u igru vjerojatno opet pozivnice, na radost Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore...</p><p><strong>Šešir 1</strong>: Danska, Španjolska, Hrvatska, Norveška, Slovenija, Njemačka, Portugal, Švedska<br/> <strong>Šešir 2</strong>: Egipat, Argentina, Austrija, Mađarska, Tunis, Alžir, Katar, Bjelorusija<br/> <strong>Šešir 3</strong>: Island, Brazil, Urugvaj, Češka, Francuska, Koreja, Japan, Bahrein<br/> <strong>Šešir 4</strong>: Angola, Zelenortska Republika, Maroko, Kongo, Poljska, Rusija</p>