Hrvati su odveli Jugu do zlata: 'Tamo smo ganjali manekenke'

Zbog magle i nevremena put do Čilea trajao je skoro dva dana. Satima smo čekali u Amsterdamu. Dobro da smo uopće mogli hodati kad smo stigli tamo, prisjetio se Robert Jarni.

On je bio jedan od sedam hrvatskih igrača, uz Hrvata izbornika, koji su s reprezentacijom bivše države osvojili naslov svjetskog prvaka na današnji dan prije 32 godine. S njim su još bili Boban, Šuker, Prosinečki, Pavličić, Štimac i Piplica. Žuti je bio najbolji igrač Svjetskog prvernstva.

- Na vlasti je još bio Augusto Pinochet, pa je zbog toga često na snazi bio policijski sat. Kad smo išli trenirati, u kampu nas je čuvala vojska - rekao nam je Jarni i ispričao anegdotu iz tih čileanskih dana:

- Cimer mi je bio moj pokojni kum Dubravko Pavličić. I tako Dudo i ja ležimo na krevetu nekoliko dana prije početka SP-a. Kažem mu ja: ‘Zamisli da 25. listopada osvojimo naslov prvaka, a dan poslije je moj rođendan’. Ubrzo sam zaspao, a Dudo je otišao do WC-a, napunio dvije pune čaše hladne vode, polio me i rekao: ‘Nemoj sanjati, probudi se’.

"Zico je harao u Brazilu, Francescoli je odveo Urugvaj do Copa Americe, Maradona je vodio Napoli do "scudetta", a Van Basten je preselio iz Ajaxa u Milan. Tog listopada 1987. pričalo se i o mladim zvjezdama poput Sammera i Andreasa Möllera, no nitko nije spominjao Jugoslaviju. Uskoro se i to promijenilo", stoji na službenoj stranici Fife.

🏆-winning tactics! Here's how Yugoslavia won #U20WC Chile 1987, where they saw off Germany FR on penalties. A few names you may recognise... pic.twitter.com/zW8dh6X09c — FIFA.com (@FIFAcom) October 25, 2016

Jugoslavija je na Svjetskom prvenstvu do 20 godina po redu rušila Čile, Australiju, Togo, Brazil, Istočnu Njemačku i u finalu Zapadnu Njemačku. Četiri igrača iz te generacije kasnije su igrala za veliki Real Madrid - Davor Šuker, Robert Prosinečki, Robert Jarni i Mijatović.

Zvonimir Boban i neki suigrači pobjegli su iz hotela u noćni život. S njima su tad bile i misice s obližnjeg natjecanja u ljepoti.

- Bolje da nam se dogodilo to s misicama. Ne znam je li izbornik Mirko Jozić folirao kad je rekao da će nas otjerati zbog toga. Bila je to mladenačka ludost. Bili smo previše frajeri, malo neodgovorni, ali to je bila naša snaga, jak karakter. Tvrdoglav je bio Jozić, nije htio razgovarati s nama, tretirao nas je kao uljeze. Bila je to edukativna mjera koju smo sigurno zaslužili - rekao je u Beogradu na premijeri dokumentarnog filma “Čileanci” Zvonimir Boban.

U Beogradu je bio i Davor Šuker, predsjednik HNS-a.

- Neki igrači iz naše reprezentacije tad su prvi put vidjeli kivi, pa su ga jeli, a da ga nisu ogulili. U sobi su neki prvi put vidjeli daljinski upravljač, pa smo se šalili, palili - gasili, jer su neki u čudu gledali kako se TV sam gasi - prisjetio se Šuker.

U prvoj su utakmici igrali protiv Čilea pred 70.000 gledetalja.

- Walter Gagg iz Fife gurao nas je kao piliće, do tada smo u karijeri igrali najviše pred 10.000 gledatelja - rekao je Davor Šuker.

U toj je pobjedi 4-2 on zabio dva gola i po jedan Boban i Štimac. Zapadnu Njemačku u finalu su dobili na penale, a odlučujući je zabio legendarni kapetan hrvatske reprezentacije Boban.

Prosinečki je proglašen najboljim igračem prvenstva iako nije igrao finale zbog kartona. Zanimljivo, na dresu je nosio - devetku.

- Prekretnica je bio Brazil u četvrtfinalu. Nismo vjerovali da ih možemo dobiti. Prije utakmice smo spakirali stvari za povratak, a kad su poveli, mislili smo da je gotovo. Za senzaciju smo zabili ja i Prosinečki. Ja sam zabio glavom prvi put u karijeri - prisjetio se Mijatović, koji ipak za nečim žali...

- Šteta što ova generacija nije skupa igrala na nekom velikom natjecanju. Uvjeren sam da bismo bili prvaci svijeta - kaže Mijatović.

SP u Čileu U-20 1987.:

1. kolo: Čile - Jugoslavija 2-4

Čile - Jugoslavija 2-4 2. kolo: Jugoslavija - Australija 4-0

Jugoslavija - Australija 4-0 3. kolo: Jugoslavija - Togo 4-1

Jugoslavija - Togo 4-1 četvrtfinale: Jugoslavija - Brazil 2-1

Jugoslavija - Brazil 2-1 polufinale: Jugoslavija - Istočna Njemačka 2-1

Jugoslavija - Istočna Njemačka 2-1 finale: Jugoslavija - Zapadna Njemačka 5-4 (na penale)

Gdje su svjetski prvaci iz 1987. danas?