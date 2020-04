Hrvatica opet oduševljava: Igrala je golf samo s grudima!

Nitko ženski golf nije popularizirao kao Amerikanka hrvatskog podrijetla, zanosna Paige Spiranac. Toliko je dobra s golf-palicom da lopticu i ubaci gdje treba, a hvata poprsjem i (slučajno, ali uspješno) međunožjem...

Nikome na pamet ne pada proturječiti tituli 'najseksi golferice u povijesti' koju je Paige dobila svojevrsnim globalnim jednoglasjem čim je se pojavila na svjetskog sportskoj sceni.

Paige se profesionalno bavi golfom, a u žižu javnosti dospjela je jer se žestoko usprotivila strogim propisima o odijevanju golferica koji brane košulje s velikim dekolteom, tajice ili kratke suknje.

Vjerni pratitelji, njih 2,4 milijuna, svakodnevno prate njezin korak, a ovaj put ih je oduševila svojim sposobnostima. Nedavno je loptice hvala međunožjem i grudima, a ovaj put je pokazala da može igrat i golf koristeći samo grudi!

Atraktivna Hrvatica se već neko vrijeme u svome domu u New Yorku nalazi u izolaciji zbog korona virusa koji je zahvatio cijeli svijet pa tako i SAD. Tamo je zaraženo više od 350.000 ljudi, a Paige pronalazi različite načine kako bi ispunila vrijeme.

Trenirala je po kući i ubacivala loptice u rupice, a onda je sve iznenadila. Stavila je palicu u grudi i bez problema pogodila rupu, kao od šale! Toliko je talentirana da joj sve polazi za rukom. Objavila je na Instagramu video u kojem je pokazala obožavateljima na koje sve načine se može igrati golf, ali im je dala i malu školicu golfa.

Ubacivala je i s metlom, okrenuta leđima, ali u tom trenutku se, nažalost, pojavio pas, koji je također pokazao da zna igrati golf.

- Ljudi misle da sam dospjela tu gdje sam sada zbog odjeće koju nosim. To nije pošteno prema meni i mojim postignućima. Primala sam prijetnje smrću! Ljudi su napadali moju privatnost i ucjenjivali me. Sve se to događalo dok sam pokušavala igrati - rekla je Paige Spiranac još 2018.

- Bila sam uplašena što mi se to događa i što sam tako bespomoćna. Toliko su me zlostavljali da više nisam htjela živjeti - otkrila je Paige o traumama kroz koje prolazila jer se usprotivila strogom golferskom odjevnom kodeksu.

Paige je rado na Havajima gdje trenira na brojnim savršenim terenima, a posebno uživa u jednom resortu na Kauaiju.

- Znam da ljudi misle da privlačim pažnju samo svojim izgledom, ja to ne mislim. Da sam muško i da imam isti broj sljedbenika na društvenim mrežama, ne mislim da bi ljudi to isto rekli. Rekli bi da je to sjajno - kazala je Paige Spiranac.