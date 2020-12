Da se ta dosadna korona nije umiješala, bila bi s curama u Koldingu i živjela tu bajku od prvog dana. I bila bi veliki adut jer Dejana Milosavljević (26) igrala je u top formi, prometnula se u najbolju igračicu Podravke što je kraj svih strankinja veliki kompliment. Srećom, kojoj se nitko pa ni rođena Požežanka odrasla u Rijeci definitivno nije nadao prije desetak dana, priključila se hrvatskoj reprezentaciji uoči utakmice turnira protiv Njemačke u utorak, utakmici za polufinale Europskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši podržali rukometašice

- Kako mi ne bi bilo žao što nisam tu od početka, pogotovo kad se ovako nešto događa, ali moram biti sretna što sam sada tu - javila nam se Dejana po dolasku u Dansku.

- Zvali su me nakon pobjede protiv Rumunjske u četvrtak da se počnem pakirati. Iz Koprivnice sam u petak krenula za Zagreb pa iz Zagreba letjela do Frankfurta i onda do Billunda. Stigla sam u petak popodne, dočekali su me vozačica i, naravno, prvo testiranje.

Prvo od...

- Tri! Zapravo, četiri jer i prije nego sam krenula iz Hrvatske morala sam biti negativna. U subotu sam imala novo testiranje i još jedno u nedjelju prije nego sam se pridružila curama. Ne, nije bilo problema iako nisam dobivala ništa na mail, no rekla nam je naša tehnička direktorica Ljerka Vresk da je to dobar znak. Dosta je sve to zbrkano tamo.

Protokli, koliko god bili mučni i suludi, propisuju potpunu dvodnevnu izolaciju. Bez izlaska iz hotelske sobe. Štoviše, u drugom hotelu!

- Dok smo se vozili s aerodroma, usput smo stali kod hotela u kojem je naša reprezentacija, no ja sam morala ostati u kombiju. Ali, s obzirom da sam se već navikla na izolacije, dobro sam se pripremila. Ponijela sam iPod, TV je bio u sobi, a hotel jako lijep, uz jezero. Imala sam prekrasan pogled. Ne, ne, nije mi se baš toliko svidjelo da ostanem još, ha, ha.

A je li vam se svidjelo navijati iz Hrvatske?

- U Podravki smo pomakli treninge ranije samo da možemo gledati. Gledali smo u klupskim prostorijama na velikom ekranu. Ma, što reći, ponese te ta euforija, bilo je baš emotivno, a opet čudno, emocije rade, više sreća pa malo i tuga jer nisi s njima. Je li bilo i suza radosnica? I toga, naravno.

Eto, da ne bude samo na Lokomotivi, ipak ćemo imati jednu podravkašicu u reprezentaciji. Trebalo ih je, naravno, biti još, ali korona je rekla stop svima dan prije početka priprema.

- Kad smo trebale igrati protiv CSKA-a u Ligi prvakinja, jedna je cura bila pozitivna i onda je krenula lančana reakcija. Svaki dan neka se druga javljala sa simptomima. Koje sam ja imala simptome? Visoku temperaturu prva dva-tri dana, 38,5, što se nikako nije spuštalo, izgubila sam kratko okus i miris. Odradili smo sve pretrage kasnije da se uvjerimo da nema posljedica.

Izbornik je rekao da smo već imali spremne karte za kući 9. prosinca. Dakle, vi ste u Hrvatskoj trebali dočekati reprezentaciju, a ne obrnuto.

- Normalno da su svi digli ruke od nas nakon svih rezultata posljednjih godina. Teško je itko znao za ijednu od nas i normalno da su već u reprezentaciji kupili karte. Sada je sav naš rad i trud došao na naplatu i pokazale smo koliko vrijedimo.

Vi s 42 gola ove sezone u šest utakmica Lige prvakinja pogotovo. Onih posljednjih 12 pa 11 moćnom Brestu u dva dana zvuči spektakularno.

- Da, kažu mnogi da igram rukomet života, ali ne znam...

Znate li kakva je forma sada? Makar izbornik kaže da "nećete spasiti svijet"...

- Krenule smo s treninzima u klubu, ali ne onako kao kada su se igrale utakmice. Trčala sam na traci, radila u teretani, ali normalno da nakon deset dana izolacije bez treninga padne forma. Dobro se osjećam, ali ne mogu još ništa reći jer dugo nisam igrala. No ne opterećujem se time hoću li zaigrati protiv Njemačke. Drago mi je već samo što su me zvali ovdje, još će i više ako pomognem.

Trebala bi jer Dejana je univerzalac, ali zasad nam najviše treba pomoć na desnoj strani. Makar, kad Ćamila odmara napadački, i lijevo...

- Igrala sam u zadnje vrijeme najviše na srednjem vanjskom, ali gdje god me staviš, ja ću se prilagoditi. Lijevo, desno, na pivota...

Keti (Ježić) i Ana (Debelić) mogle bi se naljutiti zbog nove konkurencije...

- Ha, ha, ha. Ma neće.

I tako... Ide utakmica odluke, a imamo čak i slatke brige...