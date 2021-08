Hrvatske odbojkašice nakon tri pobjede u nizu izgubile su u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Italije.

Talijanke su ih svladale u tri seta bez većih problema, no nije to prevelika briga za izbornika Santarellija i njegove izabranice jer Hrvatska i dalje prolazi skupinu. I to kao drugoplasirana!

Sve ostale zemlje osim Italije imaju već barem dva poraza te su Hrvatice s jednim porazom tako osigurale drugo mjesto, a ono im donosi osminu finala koje se igra na dva mjesta. U Srbiji i Bugarskoj.

Hrvatska će kao drugoplasirana iz skupine C igrati s trećeplasiranim iz skupine A u Beogradu.

Ta utakmica je na redu tek 29. kolovoza, za četiri dana, što našim reprezentativkama ostavlja dosta vremena za odmor, ali i skautiranje protivnika, koji je još uvijek nepoznat.

U toj skupini Srpkinje su prve s omjerom 5-0, no gusta je borba za 2., 3. i 4. mjesto. Belgijanke su drugoplasirane s 3-1, Ruskinje imaju omjer 2-2, kao i Francuskinje. Sve navedene reprezentacije, kao i petoplasirana BiH s omjerom 1-3 imaju za odigrati još jednu utakmicu koja će odlučiti stvari.