Hrvatice izgubile u Rumunjskoj

U susretu 3. kola skupine 1 kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine, hrvatske rukometašice su na gostovanju u gradu Bistriti izgubile od Rumunjske 24-26 (11-13) upisavši prvi poraz. Nakon što su obje reprezentacije u dva uvodna kola pobijedile Grčku i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatska i Rumunjska će u iduća dva međusobna susreta, po svemu sudeći, odlučiti tko će biti pobjednik skupine, odnosno dobiti mogućnost nešto lakšeg ždrijeba na Europskom prvenstvu koje potkraj godine zajednički organiziraju Mađarska, Austrija i Švicarska.

Prvi hrvatsko-rumunjski ogled, koji je bio večeras u transilvanijskom gradu Bistrita završio je porazom odabranica izbornika Ivice Obrvana, a uzvrat je 3. ožujka u Koprivnici. Plasman na Euro izborit će prve dvije reprezentacije iz svake od osam skupina, te četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Zanimljivo, čak sedam naših igračica nastupa u Rumunjskoj - Ivana Kapitanović (CS Rapid Bukurešt), Tea Pijević (SCM Gloria Buzau), Katarina Ježić (HC Dunarea Braila), Paula Posavec (Cs Gloria Bistrita), Valentina Blažević (SCM Gloria Buzau), Dejana Milosavljević (SCM Craiova) i Katarina Pavlović (CS Minaur Baia Mare). Nažalost, nije nam to pomoglo.

Bila je to utakmica u kojoj hrvatske rukometašice niti jednom nisu vodile, tek u tri navrata su imale remi (3-3, 4-4, 5-5).

Pomlađena rumunjska ekipa, koju predvodi izbornik Florentin Pera, je bolje otvorila utakmicu. Povela je 3-0, no Hrvatska je brzo izjednačila na 3-3. Domaće igračice su tijekom prvog poluvremena u još tri navrata imale +3 (9-6, 10-7, 12-9), a na odmor se otišlo rezultatom 13-11.

U drugom poluvremenu Rumunjska je stigla i do pet golova prednosti (19-14). Rumunjske su pet razlike imale u još četiri navrata, no Hrvatska je šest minuta prije kraja smanjila na pogodak zaostatka (24-23). Nažalost, Rumunjke su uzvratile s dva vezana gola za 26-23 napravivši korak bliže pobjedi. Do kraja susreta Hrvatska je tek smanjila na 26-24.

Rumunjsku je do pobjede predvodila Gabriela Lorena Ostase s devet golova, Angela Stoica je dodala pet golova, dok je Daciana Hosu imala 12 obrana. Na hrvatskoj strani najefikasnije su bile Kristina Prkačin i Klara Birtić sa po pet golova, dok su Paula Posavec i Dejana Milosavljević zabile po četiri gola.

Nakon tri kola Rumunjska vodi sa šest bodova, Hrvatska ima četiri, a Grčka i BiH su bez bodova, no večeras ih očekuje međusobni susret.

Hrvatsku u idućem kolu, 3. ožujka u Koprivnici očekuje novi ogled protiv Rumunjske, a do konca kvalifikacija igrat će i na gostovanju protiv Grčke 3. ili 4. travnja, te kod kuće protiv BiH 7. travnja.