- Zapravo, na\u0161i se treneri i suigra\u010dice vi\u0161e zbune nego protivnici, ha, ha. Mene i Doru protivnice su poku\u0161avale razlikovati po tenisicama ili \u0161titnicima. No oni koji nas znaju du\u017ee, vi\u0161e ne moraju tra\u017eiti razlike jer im je sad smije\u0161no da smo nekad bile identi\u010dne i neprepoznatljive. Znalo je biti svakakvih zamjena i smije\u0161nih situacija, ali samo smo se u rijetkima okoristile. U \u0161koli, primjerice, kada je Dora odgovarala za mene, ali davno je to bilo. Na fakultetu su bili malo mudriji pa smo uvijek odgovarale na istom roku, ha, ha.

Glavna rukometna razlika izme\u0111u\u00a0sestara Kalaus,\u00a0usput i apsolventica psihologije, jest da je Dora ljevakinja, a Larissa de\u0161njakinja. Ona \u017eivotna, pak, da je Larissa mla\u0111a minutu i tu minutu...

- ...Mi Dora ne da da je zaboravim, ha, ha. Nekad joj je to glavni razlog da bude po njezinom iako kada ljudi poku\u0161avaju pogoditi, obi\u010dno misle da sam ja. Ali nas dvije imamo periode u kojima se mijenjamo koja je starija, a koja mla\u0111a i prema tome se dogovaramo koja \u0107e koje poslove obavljati. A \u0161to se ti\u010de rukometnog terena, nekad je bilo rivalstva me\u0111u nama i brojanja koja je koliko zabila golova, ali s godinama i, na\u017ealost, ozljedama, to se pretvorilo u me\u0111usobnu podr\u0161ku i navijanje.

Kod sestara Posavec, pak, u oko \u0107e prvo upasti razlika u visini. Ni\u017ea Stela je srednja vanjska, na\u0161 \"kompjuter\", dok je Paula lijevo krilo. Ba\u0161 je ta \u010dinjenica zbunila komentatora\u00a0Radiotelevizije Srbije tijekom utakmice Hrvatska - Srbija u prvom krugu Eura.

- Ba\u0161 je \u010dudno da Posavec kao krilo igra tako dobro na srednjem vanjskom - rekao je.

- Paula je uvijek bila vi\u0161a, ali nije to ba\u0161 rijetkost. U mladosti nas ba\u0161 i nisu razlikovali, ali ni danas jo\u0161 uvijek. Zna se samo da sam ja na srednjem, a Paula na lijevom krilu i tu nema zabune. Na prvi pogled jesmo sli\u010dne, ali i nas svi koji znaju godinama ne mogu nas zamijeniti - ka\u017ee starija Stela.

- I to deset minuta, no nemam zbog toga neku prednost. Sjetimo se toga jedino kad nas pitaju za to. Podjednake smo u svemu i uvijek se me\u0111usobno dogovaramo.

I dok se Larissa i Dora nisu razdvajale na terenu, \u010dak ni na fakultetu unato\u010d drugim Dorinim \u017eeljama, sestre Posavec igrale su jedna protiv druge.

- Bilo je to samo jedne sezone kada je Paula igrala u \u010dakove\u010dkom Zrinskom. Moramo priznati da je bio malo \u010dudan i druga\u010diji osje\u0107aj jer nismo naviknule na to. Ima li me\u0111u nama rivalstva? Ma ne pratimo statistiku niti smo se ikad time optere\u0107ivale, samo je bitno da odigramo dobru utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: U domu blizanki Kalaus

Na tim utakmicama skoro pa trener, ujedno i hrvatski izbornik, Nenad \u0160o\u0161tari\u0107 ne mora ni\u0161ta ni re\u0107i.

- Nas \u010detiri imamo akcije za koje vi\u0161e ne moramo ni\u0161ta ni govoriti, ve\u0107 je samo dovoljan mig. Naravno da ima akcija koje su nama specifi\u010dne i uvijek bolje prolaze od drugih - ka\u017ee Larissa koja \u0107e za sebe re\u0107i da je sna\u017enija, a Dora preciznija.

Za to je mo\u017eda zaslu\u017ean i taekwondo koji su trenirale u mladosti. Ali u rukometu su ipak - proslavile Hrvatsku.