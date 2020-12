Naime, njezini obo\u017eavatelji nisu ju po\u0161tedjeli te je Paige na dru\u0161tvenim mre\u017eama do\u010dekala lavina negativnih komentara.

<p>Bivša profesionalna golferica, <strong>Paige Spiranac</strong> (27) na društvenim je mrežama odgovorila hejterima koji su ju nazvali pogrdnim imenima jer je komentirala 'alatku' Grega Normana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Paige udara lopticu</strong></p><p>Legendarni golfer <strong>Greg Norman</strong> objavio je na Instagramu fotografiju s plaže na kojoj nosi kratke hlače, a nestašna Paige nije se suzdržala komentara i napisala:</p><p>"Greg 'morski pas' Norman. Prije kao morski pas čekićar."</p><p>Naime, njezini obožavatelji nisu ju poštedjeli te je Paige na društvenim mrežama dočekala lavina negativnih komentara.</p><p>"Žališ se na muškarce koji komentiraju tvoje tijelo, a zatim komentiraš tijelo nekog muškarca. To ne ide jedno s drugim, Paige", naveo je netko od njezinih pratitelja.</p><p>"Stalno dobivam ovakve komentare. Želim da bude jasno kako se nikada nisam i nikada neću žaliti u vezi toga. Samo me nemojte nazivati dro*om ili ku*vom i samo na temelju topića koje volim nositi to zbilja ne bi trebalo biti teško za shvatiti", odgovorila je Paige.</p><p>"Dakle Greg Norman objavi sliku bez majice na kojoj mu je jasno vidljiv penis i dobije pohvale što ima velikog. Žena s velikim grudima objavi sliku u bikiniju i velik broj komentara ići će u smjeru kako je ona dr*lja i samo privlači pozornost", napisala je u odgovoru drugom pratitelju.</p><p>Američku golfericu hrvatskog podrijetla na Instagramu prati preko 2,9 milijuna obožavatelja gdje često objavljajuje fotografije kojima ostavlja fanove bez daha.</p><p> </p>