Hrvatska bez najvećih zvijezda u kvalifikacijama za OI? 'Teško da će se NBA liga prekinuti...'

To ne znači da bismo se zaustavili samo za vrijeme trajanja olimpijskih igara. Oni bi trebali i trenirati s reprezentacijom, a onda se poslije Igara odmoriti, rekao je povjerenik NBA lige Adam Silver...

<p>Povjerenik <strong>NBA Adam Silver</strong> nije odbacio mogućnost da sljedeća NBA sezona bude na kratko prekinuta za trajanja Olimpijskih igara na kojima bi mogle nastupiti neke zvijezde sjevernoameričke košarkaške lige iako je taj scenarij na kaju ocijenio "malo vjerojatnim".</p><p>- Razmišljamo o tome. Mislim da je malo vjerojatno da se, ako kasno krenemo s početkom sezone, zaustavimo na kratko zbog olimpijskih igara - izjavio je Silver za NBA TV.</p><p>- To ne znači da bismo se zaustavili samo za vrijeme trajanja olimpijskih igara. Oni bi trebali i trenirati s reprezentacijom, a onda se poslije Igara odmoriti - dodao je.</p><p>Olimpijske igre su ove godine zbog pandemije koronavirusa prebačene na sljedeće ljeto i trebale bi se održavati od 23. srpnja do 8. kolovoza.</p><p>U normalnoj situaciji u kojoj bi NBA prvak bio poznat u lipnju igračima bi ostalo dosta vremena za pripremu s reprezentacijom. Međutim, Covid-19 je utjecao i na NBA koja je prekinula sezonu na četiri i pol mjeseca prije nego ju je u zatvorenom kompleksu pored Orlanda nastavila 31. srpnja. Epilog te sezone bit će poznat najkasnije 13. listopada.</p><p>A Silver je u srijedu na konferenciji za novinare objavio da sljedeća sezona ne može početi prije siječnja. I s obzirom da NBA sezona traje devet mjeseci, očito je da će se preklapati s Olimpijskim igrama u Tokiju.</p><p>SAD je jedna od reprezentacija koju to neće previše zabrinuti jer ionako imaju brdo igrača na raspolaganju. Ali što s ostalim reprezentacijama? Jedna od njih je Hrvatska koja bi mogla i kvalifikacije za OI igrati bez Bojana Bogdanovića, Darija Šarića, Ivice Zupca i ostalih NBA košarkaša što će biti težak udarac za našu reprezentaciju. A Tokio će ostati samo san.</p><p>Kvalifikacije bi se trebale igrati u lipnju sljedeće godine u Splitu, a Hrvatska je u skupini s Tunisom i Brazilom. U doigravanju bi se križali sa skupinom u kojoj su Njemačka, Rusija i Meksiko.</p><p>Ako se i nekako plasiramo na Olimpijske igre, i tamo bi bili bez najboljih igrača. Jedini način je da netko od klubova u kojima igraju naši reprezentativci ne uđe u play-off. </p><p>- Ima toliko nevjerojatnih igrača od kojih možemo sastaviti vrlo kompetitivnu momčad. Zabrinut sam zbog nekih drugih reprezentacija čiji igrači igraju u našoj ligi. Njihova odsutnost bi činila veliku razliku za njihove reprezentacije - nastavio je Silver.</p><p>- To znači da su okolnosti izuzetno izvanredne pa da čak i da odlučimo planirati uzimajući u obzir OI u Tokiju, kako možemo znati na što će ličiti svijet sljedeće ljeto i hoćemo li moći nastaviti? - zapitao se na kraju Silver zaključivši na kraju da "se svi moramo - prilagoditi".</p>