Hrvatska bez Vrsaljka? 'Nećemo riskirati, a Vida će biti kapetan'

Šime Vrsaljko se vratio u reprezentaciju nakon skoro dvije godine, no vjerojatno će propustiti susret protiv Portugala. Desni bek Atletico Madrida ima probleme sa žuljevima, a Dalić ne želi ništa riskirati...

<p>Hrvatski nogometni izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> u subotu će drugi put s reprezentacijom krenuti u Ligu nacija, na čijem startu očekuje "tešku utakmicu" protiv <strong>Portugala</strong> jer je tek manji broj igrača u natjecateljskom ritmu, no tvrdi da su šanse za pobjedu podjednake.</p><p>- Očekujem tešku utakmicu zbog ove cijele situacije, samo manji broj igrača igra u prvenstvu. Igrači nisu u optimalnoj formi i žao mi je zbog toga. Nije moglo teže na početku, utakmice s Portugalom i Francuskom su veliki izazov za nas - izjavio je Dalić.</p><p>Igrači su se prije četiri dana okupili nakon sezone koja je bila prekinuta koronavirusom, te produžena duboko u ljeto, zbog čega mnogi još nisu počeli s klupskim natjecanjima. Svjetski doprvak Hrvatska u Portu će igrati protiv europskog prvaka Portugala a onda tri dana kasnije u Parizu protiv svjetskog prvaka Francuske."Šanse su podjednake", rekao je o susretu s Portugalom.</p><p> - Bit ćemo bez dva kapetana (Modrića i Rakitića), žao mi je što ih nema, nedostajat će nam. Dat ćemo šansu onima koji će biti budućnost reprezentacije - rekao je Dalić dodavši kako je bitnije da se Luka Modrić i Ivan Rakitić spreme za početak sezone pa budu spremni kasnije.</p><p>- Nismo htjeli riskirati da se ozlijede. Vjerujem u one koji će igrati.</p><p>Na raspolaganju vjerojatno neće biti ni Šime Vrsaljko koji ima probleme sa žuljevima, a to je izbornik potvrdio za Novu TV. </p><p>- Svima nam je falio, u ovom trenutku nije spreman za ovakve dvije utakmice, ali važno je da je s nama. Vidjet ćemo hoćemo li riskirati, vjerojatno nećemo.</p><p>Vrsaljko je posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao prije skoro dvije godine. Iza njega je ozljeda koljena, prebolio je korona virus, a posljednju utakmicu je odigrao tek u ožujku.</p><p>Upitan o 25-godišnjem veznom igraču Mariju Pašaliću, nogometašu Atalante, Dalić je odgovorio:</p><p>- Pašalić ima veliki motiv, preporodio se, te očekujem puno od njega. Možda će mu uloga biti drugačija u odnosu na onu u Atalanti no očekujem samo dobre stvari od njega jer je imao dobru sezonu iza sebe.</p><p>Dalić je potvrdio kako će kapetan biti 31-godišnji branič Domagoj Vida, a zamjenski kapetani 31-godišnji Ivan Perišić te također 31-godišnji Dejan Lovren.</p><p>Portugal bi, pak, trebao istrčati bez svog kapetana, 35-godišnjeg napadača Cristiana Ronalda koji u četvrtak i petak nije trenirao zbog infekcije prsta desne noge.</p><p>- Ronaldo je jedan od najboljih svjetskih igrača, svih vremena. Kao sportašu mi je žao što neće biti njega, Modrića i Rakitića - rekao je Dalić.</p><p>Bez obzira na ishod u nadolazeće dvije utakmice izbornik je uvjeren u nove uspjehe svojih igrača.</p><p>"Vjerujem u njih, nisam pesimist. Vjerujem da mogu napraviti veliki rezultat na Europskom prvenstvu", poručio je.</p><p>Europsko prvenstvo trebalo bi se igrati u lipnju iduće godine nakon što je bilo otkazano ovog ljeta zbog koronavirusa.</p>