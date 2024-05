Hrvatska boksačica na korak od plasmana na Olimpijske igre

Hrvatska boksačica Sara Beram (29) plasirala se u četvrtfinale olimpijskih kvalifikacija u Bangkoku i došla nadomak olimpijske vize.

Hrvatska prvakinja je u svom drugom meču na olimpijskim kvalifikacijama u Bangkoku, u osmini finala kategorije do 60 kilograma, pobijedila jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 reprezentativku Slovačke Miroslavu Jedinakovu (24), bivšu prvakinju Europe do 22 godine i plasirala se u četvrtfinale među osam najboljih, praktički na korak do olimpijske vize za Pariz.

Zagreb: Boksa?ica Sara Beram | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Iz Sarine kategorije do 60 kg plasman na Olimpijske igre ostvarit će samo tri boksačice, dakle Sari trebaju još dvije pobjede i plasman u finale ili pobjeda u repesažu za treće mjesto koje vodi u Pariz.

Beram će svoj treći meč u četvrtfinalu boksati u petak, 31. svibnja 2024. godine protiv Vijetnamke Ha Thi Linh koja je u osmini finala pobijedila predstavnicu Urugvaja, a prije toga reprezentativku Litve.