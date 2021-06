Za nešto manje od 24 sata, Hrvatska i Španjolska istrčat će na krcatom Parken stadionu u Kopenhagenu. Utakmica osmine finala Eura igra se sutra od 18 sati, a nju je najavio španjolski izbornik Luis Enrique.

Španjolska se jako mučila na početku prvenstva, uzela je samo bod protiv Poljske i Švedske, no protiv Slovačke kao da su nadoknadili sve te promašaje. Odigrali su izvanrednu utakmicu, pobijedili 5-0 i prošli dalje s drugog mjesta.

- Volim ovu momčad i zapravo oni mogu odigrati bilo koju utakmicu na visokoj razini i osigurat način da će odraditi stvar na pravi način - kazao je Enrique pa progovorio o mladom Pedriju (18) koji je neizostavan član prvih 11.

- Činjenice govore same po sebi. Puno bolje nego što mogu riječi. Pedri je poseban igrač za nas, drugačiji od svih ostalih. On je svjež na terenu i izvan. Stvarno je jako dobar, donosi nam puno energije.

Uoči sutrašnje utakmice jako puno se priča o hrvatskom i španjolskom veznom redu. Obje reprezentacije imaju sjajne igrače u sredini i plan i jednih i drugih će biti nametnuti svoju kontrolu igre i uzeti posjed.

- Mislim da je to nešto o čemu se puno govori. Ali, za momčad kao što je naša, koja želi se povezati kroz igru, moramo imati sredinu terena. Naši problemi dolaze ako ih ne možemo srediti na sredini terena. Jako je bitno za Hrvatsku jer imaju najbolje igrače na sredini. To će biti jedan boj koji će se odrađivati u veznoj liniji - kazao je španjolski izbornik.

Bez obzira na lošije rezultate na početku prvenstva, Enrique smatra da je pristup njegove momčadi uvijek isti. Samo je razlika što su protiv Slovačke iskoristili većinu prilika

- Isti pristup imamo od početka prvenstva, imali smo jako puno prilika protiv Švedske i Poljske. To se ponovilo i protiv Slovačke. Ali prije prvog gola protiv Slovačke promašili smo penal i imali dosta prilika. Razbili smo ih i to potiče našu energiju, samopouzdanje i to je jako dobro za našu momčad - kazao je Enrique pa progovorio o Hrvatskoj.

- Imaju jako dobru momčad, pokušat će nametnuti posjed. Mislim da će krenuti povučenije, ali pristup će mijenjati ovisno o rezultatu. Naravno, te utakmice mogu imati obrambeni karakter i prouzročiti tijek kontradiktornosti. Mislim da će se postaviti na svoj način, poznajem ih jako dobro, igrali smo već. Imaju iste igrače i istog izbornika, što se tiče prvih 11, bilo tko od igrača može sutra započeti. Ne znam još tko će igrati.

Alvaro Morata i njegova obitelj dobili su prijetnje zbog njegovih ne baš dobrih igara na ovome Euru. Enrique nije htio puno govoriti o tome.

- Mislim da je to jedno policijsko pitanje, ako govorimo o prijetnjama njemu i njegovoj obitelji, to je kazneno djelo. Ja ne mogu ništa reći o tome. Odgovornost vlasti koja se treba baviti time. Oni bi trebali dati odgovor na to pitanje.

Pa nastavio o Hrvatskoj.

- Slovake smo morali pobijediti, moramo i Hrvatsku. Ja bih volio da se realizira ono što sam ja zamislio. Nemam dvojbe što očekujem od svoje momčadi i o tome kakva će biti njihova igra. Moramo neutralizirati neke pozicije na terenu. Smatram da nije bilo nikakvih iznenađenja na ovome Euru. Sve momčadi koje su igrale dobro i dalje igraju dobro, uključujući nas. Očekivali smo prvo mjesto u našoj skupini, ali bili smo drugi. Imali smo visoku motivaciju, imamo je i dalje - kaže Enrique.

Hendikep za Španjolce je što će prvi put na ovome Euru igrati izvan Španjolske. Veliku podršku svojih navijača imali su u Sevilli, ali sada sele u Kopenhagen.

- Da budem iskren, mi bismo voljeli igrati svaku utakmicu u Sevilli pred našim navijačima. Dali smo im puno mogućnosti da se raduju. Profesionalci se adaptiraju, to je ono što morate raditi. Pogotovo kad se radi o vremenu po kojem igrate. Uzbuđeni smo, pokušat ćemo otići dalje do četvrtfinala.

Naravno, Španjolci kao najveću opasnost vide u Luki Modriću.

- On je jako kvalitetan igrač. Može otići naprijed i zabiti. Što više budemo imali loptu u svome posjedu loptu, tako ćemo kontrolirati utakmicu. On je jedan od najboljih igrača Hrvatske - zaključio je Enrique.

Nakon njega se pred novinarima pojavio veznjak Atletico Madrida Koke.

- Trebamo ostati smireni kao što smo bili i tijekom ovog natjecanja. Zadržati motivaciju koju smo imali. Voljeli bismo da smo bili prvi u našoj skupini, ali to je tako. Rezultati vas ne prate, ali imamo visoke ambicije i puno motivacije uoči Hrvatske - kazao je Koke i dao naznačiti da su Španjolci htjeli izbjeći Hrvatsku u osmini finala.

Progovorio je i on o prijetnjama s kojima se suočio Morata.

- Moramo prihvatiti kritiku, ali kada dođe do prijetnji obitelji, djeci, to ne možemo prihvatiti. Mi smo odgovorni za naša djela i moramo preuzeti odgovornost. Bit ćemo odgovorni za ono što činimo, ali moramo prijaviti bilo koju vrstu prijetnje. Ne mogu vjerovati da netko to može komentirati. To može biti štetno. Ne samo za igrače, već za djecu i obitelj. To se mora osuditi. Trebamo mu pomoći da se usredotoči na reprezentaciju. Naravno, nije jednostavno. On je čovjek kojeg volim, on mi je prijatelj. Proveli smo puno godina, igrali smo zajedno u mladim reprezentacijama. Nije samo moj suigrač. Zagrlio sam ga jer nije jednostavno biti na njegovom mjestu u ovome trenutku. Ono što je potrebno je biti s njegovom ženom i s njegovom djecom. Nastojimo biti normalni - kaže Koke.

Kapetan Busquets se vratio u momčad nakon što je prebolio korona virus.

- Busquets je dao sve što je mogao nogometu. Način na koji igra je fantastičan. Može igrati. Čekali smo ga, njegovo prisustvo je jako bitno za nas.

- Svaka momčad je drugačija. Svakako nije bilo jednostavnih utakmica. Moramo se usredotočiti na sebe, poboljšati se. Bitno je sebe jačati. Naravno ne radi se o tome protiv koga igramo. Bitno je usredotočiti se na sebe. Rasti, napredovati. Doći do mjesta do kojeg želimo.

Naravno, glavna tema svih španjolskih i hrvatskih medija je izostanak Ivana Perišića. Hrvatski nogometaš je dobio pozitivan test u subotu navečer i nećemo ga vidjeti u Kopenhagenu, a Koke je svjestan da je to veliki udarac za 'vatrene'.

- Izostanak Perišića je nedostatak za Hrvatsku. Igra na visokoj razini već dugo. On jako znači Hrvatskoj, onaj koji će ga zamijeniti će dati sve od sebe da nadoknati njegov izostanak. Moramo biti obazrivi jer igramo protiv Hrvatske, ne protiv Perišića. Moramo se usredotočiti, a to je obraniti se, osigurati se da možemo imati posjed koliko god je to moguće. I da što prije zabijemo.

Naravno, neizostavno pitanje bilo je i o Luki Modriću. Koke ga jako dobro poznaje, igrao je protiv Lukinog Reala brojne utakmice.

- Modrić ima specifičan šut s vanjskim dijelom noge. Znamo Modrića, igra dugo u Realu. Napravio je sjajne stvari s Hrvatskom. Bit će to odlična bitka. On je fantastičan igrač, uz druge sjajne igrače koje Hrvatska ima u sredini. Ne radi se samo o Luki, radi se o njihovoj momčadi. Kada govorimo o šutu vanjskim dijelom stopala, to ne može svatko. Moramo mu pružiti posebnu pozornost. Uvijek nastojimo vratiti loptu što prije da se možemo vratiti u utakmicu. Rivalstvo s Modrićem? Ja volim igrati protiv najboljih, a on je jedan od njih. Suočili smo se jako puno puta. Nekad on pobijedi, nekad ja. Nadam se da ćemo mi sutra pobijediti. Ne radi se o pojedinačnim igrama, radi se o momčadi. Nadam se da ćemo pobijediti.

Penali su Španjolcima ranjiva točka. Promašili su ih pet zaredom, a dva na ovome Euru.

- Vježbamo penale svaki trening. Nismo imali dovoljno sreće. To će ovisiti o izborniku i tko će pucati penale. Imamo odlične igrače koji to mogu napraviti. Nadam se da ćemo sutra dobiti penal i da ćemo ga iskoristiti - kazao je Koke pa za kraj dobio pitanje je li se čuo sa suigračem iz Atletica Šimom Vrsaljkom.

- Nisam pričao s Vrsaljkom o utakmici. Svakako ćemo razgovarati nakon utakmice.