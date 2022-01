Dok su nizozemske rukometašice osvajale svjetske i europske medalje, muški rukomet bio je na poluamaterskoj razini. Plasman na veliko natjecanje slavio se kao medalja. No, nizozemski rukometaši napokon su dočekali svojih pet minuta.

Nizozemska je u posljednjem kolu prvog kruga pobijedila Portugal (32-31) i izborila drugi krug Europskog prvenstva. Po prvi put u povijesti! Završila je iza prvoplasiranog Islanda u skupini B, a svoj put na Euru nastavit će u skupini I. Hrvatska je tako doznala sve protivnike u sljedećoj fazi.

Naši rukometaši će drugi krug otvoriti u petak utakmicom protiv Crne Gore. Dva dana kasnije slijedi nam rukometni klasik protiv Danske. U ponedjeljak idemo na megdan Islanđanima, a drugi krug ćemo zatvoriti 26. siječnja utakmicom protiv Nizozemske i, nadamo se, tom pobjedom osigurati polufinale.

Nizozemcima je ovo tek treći nastup na velikom natjecanju. Igrali su na EP-u 2020. godine kada su bili 17. te na SP-u davne 1961. godine. Tada su završili na 11. poziciji.

No, da bi ovo mogla biti jedna lijepa rukometna priča, Nizozemci su dali naznačiti već u prvom kolu kada su senzacionalno pobijedili domaćina Mađarsku (31-28). Bili su i na koračić da šokiraju Island, ali ostali su kratki za jednu loptu (29-28). Bez obzira na poraz, imali su sudbinu u svojim rukama. Za prolazak dalje trebala im je pobjeda ili protiv Portugalaca u posljednjem kolu.

Dominirali su od samog početka protiv oslabljenih Portugalaca, u drugom poluvremenu imali i plus pet te se činilo kako je priča gotova. No, sami sebi su zakomplicirali život i doveli se u ozbiljne probleme. Portugal je puhao za vratom, istopio veliki minus i poveo jedan razlike! Bili su na korak od čuda, za prolazak dalje trebala im je pobjeda od plus dva, ali nisu uspjeli. Rodrigues je ometao brzi centar i dobio dvije minute, a Nizozemci su to iskoristili te u infarktnoj završnici golom Smitsa u posljednjim sekundama slavili s 32-31.

Najefikasniji je bio sjajni rukometaš Magdeburga Kay Smits koji je utrpao osam golova. Baijens je zabio šest, a protivnike je predvodio Iturriza sa sedam golova. Rodrigues je zabio šest.

Smits je ujedno i najveća zvijezda nizozemske reprezentacije te čovjek o kojem ovisi baš sve. Čudesni desni vanjski je Mađarskoj utrpao 11 golova, a Islandu 13! Na ovome prvenstvu djeluje nezaustavljivo i kada zaustavite njega, zaustavili ste Nizozemsku.

Nizozemci gaje atraktivan, lepršav i brz rukomet, model koji skandinavskim reprezentacijama već godinama donosi medalje. Na Euru su senzacionalno srušili Mađarsku, namučili Island, a onda izborili drugi krug. I s razlogom ih možemo nazvati najvećom senzacijom ovogodišnjeg Eura!