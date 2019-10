Hrvatska i Argentina u borbi za napadača: HNS me prati

Tijekom svih ovih godina, mnogi nogometaši iz Južne i Sjeverne Amerike, koji su hrvatskog porijekla, povezivali su se s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Bili su tu Amerikanac Pulišić, Argentinac Cvitanich pa i Gregory Sertić iz Francuske, no nitko od njih nije zaigrao za Hrvatsku. 'Vatrenima' se pružila nova prilika da 'ukradu' još jednog dijamanta koji je hrvatskog porijekla, a riječ je o Matku Miljeviću (18) koji živi u Argentini, a rođen je u SAD-u.

Miljević se rodio u Miamiju prije 18 godina, a nakon godinu dana preselio je s obitelji u Argentinu. Matkov djed je iz Banja Luke i njegova velika želja je da unuk zaigra za Hrvatsku. Bio je nekoliko puta pozivan u američku U-16 reprezentaciju, upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Argentine U-18 no još nije odlučio za koju će seniorsku momčad nastupati.

- Nazvali su prijatelja još prije dva-tri tjedna. Rekli su da me pomno prate, i to ne samo reprezentacija nego i jedan klub iz Hrvatske. U SAD-u sam živio samo godinu dana pa se više osjećam Argentincem. Odigrao sam nekoliko utakmica za U-16 momčad SAD-a i U-18 Argentine, no još uvijek nisam donio odluku o državljanstvu jer su me također nazvali iz Hrvatske. Djedu sam obećao razmotriti i tu opciju - rekao je Miljević za Marcu.

Njegova velika želja je Hrvatska, ali i sam je nekoliko puta izjavio kako će igrati za onu reprezentaciju koja ga prva pozove. Navodno je već i pokrenuo proces za dobivanje hrvatskog državljanstva. Dakle, u igri su i Argentina, Hrvatska te SAD. Pa tko prvi, njegova mlada.

Matko igra na poziciji ofenzivnog veznog, a trenutačno igra za Argentinos Juniorse za koje je odigrao tri utakmice i zabio jedna gol. Teško je prosuditi u kakvog igrača će se razviti, ali ima veliki potencijal da ispuni ono što se od djetinjstva očekuje od njega. Hrvatska ovakav tip igrača nema i sigurno je da bi nam dobro došao.