Hrvatska ima finalista nakon šest godina: Mektić za naslov!

Hrvatska će u Mektiću nakon šest godina opet imati finalista ovog "creme de la creme" turnira. Godine 2014. Ivan Dodig i Marcelo Melo izgubili su od braće Bryan. Mektić i Koolhof za naslov će igrati protiv kombinacije Melzer/Roger-Vasselin ili Ram/Salisbury.

<p>Igraju kao da im je zadnji turnir. I jest, <strong>Nikola Mektić i Wesley Koolhof</strong> kao da su se odluči razići uz najbolji mogući završetak jednogodišnje suradnje koja bi u nedjelju mogla donijeti prvu i jedinu titulu. I to kakvu.</p><p>Zagrepčanin i Nizozemac igrat će u finalu završnog Mastersa u Londonu, u polufinalu su sredili <strong>Marcela Granollersa i Horacija Zeballosa</strong>, onako rutinski, s jednim breakom po setu (6-3, 6-4). Moglo je to završiti i uvjerljivije, no i ovako je više nego dobro.</p><p>Pobjedi će se, iako je već na putu za Split, razveseliti i <strong>Mate Pavić,</strong> od sljedeće sezone novi Mektićev partner, jer jučerašnja predaja Granollersa i Zeballosa <strong>Roger-Vasselinu i Melzeru</strong> ostavila je Pavića i Soaresa bez polufinala. Granollers se očekivano brzo oporavio za polufinale, međutim, sada može u miru u Španjolskoj obaviti potpunu terapiju.</p><p>Hrvatska će u Mektiću nakon šest godina opet imati finalista ovog "creme de la creme" turnira. Godine 2014. Ivan Dodig i Marcelo Melo izgubili su od braće Bryan. Mektić i Nizozemac za naslov će igrati protiv kombinacije Melzer/Roger-Vasselin ili Ram/Salisbury.</p>