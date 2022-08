Hrvatska izgubila od Grčke i ostala bez šanse za prvo mjesto, ali još ima nade za Europsko

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija u susretu je 5. kola skupine E kvalifikacija za plasman na Europsko prvenstvo 2023. godine u Osijeku izgubila od Grčke sa 1-3 (25-23, 22-25, 22-25, 26-28).

Grčka je ovom pobjedom osigurala prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na EP s pet pobjeda u isto toliko nastupa, dok je Hrvatska druga u skupini s omjerom pbojeda 3-2 te je još uvijek u igri za odlazak na EP koje će izboriti i pet od sedam najboljih drugoplasiranih selekcija. U skupini su još treći Cipar s omjerom 2-3 te posljednja Norveška sa 0-5.

Protiv suparnika od kojega je prije 10 dana uvjerljivo izgubila u Glyfadi Hrvatska je dobro započela susret, imala prednost čitavim tijekom prvoga seta i uspješno ga riješila u svoju korist sa 25-23.

No, u drugom i trećem setu Grčka je podigla svoju igru, konstantno bila u prednosti od nekoliko poena te obje te dionice riješila u svoju korist sa po 25-22.

U četvrtom setu je Hrvatska preuzela kontrolu rezultata, vodila s dva do četiri poena prednosti sve do rezultata 21-18. Tada je Grčka uhvatila priključak te se igralo poen za poen, a u takvoj igri presudio je promašaj Đirlića kojim je Grčka stigla do pobjede.

Hrvatska će kvalifikacije za EP završiti u subotu gostovanjem na Cipru, a u tom susretu joj je potrebna pobjeda kako bi zadržala izglede da kao jedna od pet najboljih drugih reprezentacija ipak izbori odlazak na EP.



