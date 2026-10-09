Hrvatska izgubila od Islanda u dodatnim kvalifikacijama za SP

Hrvatske nogometne reprezentativke poražene su s 0-4 u Puli od Islanda, u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine koje se održava u Brazilu.

Velike favoritkinje Islanđanke time su napravile veliki korak prema prolazu ove faze kvalifikacija. U 13. minuti Arna Eiriksdottir je pogodila domaću mrežu za 1-0, dok se potvrda pobjede dogodila u 67. minuti kada je Perla Viggosdottir bila precizna kod udarca s bijele točke za 2-0.

Pula: Prva utakmica dodatnih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo zena 2027. godine, Hrvatska - Island | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Do kraja su gošće zabile još dva gola. Hlin Eiriksdottir je u 75. minuti pogodila za 3-0, dok je svoj drugi gol u petak Arna Eiriksdottir zabila u 95. za konačnih 4-0 gostujuće ekipe.

Uzvratna se utakmica igra 13. listopada u Reykjaviku, a dvoboj počinje u 17.30 sati. Prethodno su Hrvatice zauzele drugo mjesto, iza Kosovo, u svojoj skupini Lige C kvalifikacija, dok su Islanđanke bile treće u svojoj skupini elitne Lige A.