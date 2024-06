Hrvatska je prije šest godina 'isprašila' Argentince, a Strinić je Messija 'pospremio u džep'

Prije točno šest godina, 21. lipnja 2018., Hrvatska je pobijedila Argentinu 3-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Golove su zabijali Ante Rebić (53'), Luka Modrić (80') i Ivan Rakitić (90+1'), a "vatreni su na kraju došli do finala gdje su poraženi od Francuske.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Doček vatrenih 2018. | Video: 24sata/pixsell

Naša reprezentacija u prvom je kolu s rutinskih 2-0 slavila protiv Nigerije, a onda u Nižnji Novgorodu iznenadila čitav nogometni svijet s velikom pobjedom protiv "gaučosa". Lionel Messi i društvo razočarano su napustili travnjak, a argentinskog kapetana tada je jako dobro čuvao Ivan Strinić i ostatak naše reprezentacije. Nakon poraza je bio toliko razočaran da je otišao s travnjaka bez da je čestitao našim igračima, što su mu mnogi zamjerili u "lijepoj našoj".

Argentina - Hrvatska, 0:3 Hrvatska srušila velikana i izborila osminu finala SP-a | Foto: David Klein

Bio je nemoćan i isfrustriran tijekom utakmice pa se u jednom trenutku unio u lice Striniću.

- Iskreno, nisam ga ni čuo. Nije to bilo ništa posebno, ja sam pao preko njega, on preko mene, gurnuo sam ga kad sam vidio da ide prema meni... Sudac mu je trebao dati žuti karton, međutim to je ipak Messi, sigurno da i on osjeća respekt i da mu je oprostio. Kažem, nije bilo ništa posebno, bio je malo nervozan i frustriran, što je i logično, kod takvog rezultata sve smeta... Ma što ću mu zamjerati, ima toga koliko hoćete na svakoj utakmici, samo, ovo je bio Messi, pa to sad svi gledaju drugačije. On i Ronaldo su dvojica najboljih nogometaša na svijetu, ali eto, nije se baš naigrao protiv nas - rekao je tada Strinić.

Nižnji Novgorod: Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Andreas Gebert/DPA

NA DANAŠNJI DAN 2018. Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pobjedom protiv Argentine Hrvatska je osigurala prvo mjesto u skupini D, a u zadnjem kolu je izmiješani sastav pobijedio Island (2-1). Nakon toga, na putu do finala Hrvatska je izbacivala Dansku, Rusiju i Englesku. Tog nesretnog 15. srpnja 2018. u Moskvi je slavila Francuska u finalu s 4-2, ali bez obzira na to, "vatreni" su u Rusiji ispisali povijest.

BEST OF: najbolje fotografije Argentina - Hrvatska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nižnji Novgorod: Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON

Nižnji Novgorod: Argentina i Hrvatska u 2. kolu skupine D na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

NA DANAŠNJI DAN 2018. Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon Mundijala 2018., izabranici Zlatka Dalića nastavili su s velikim rezultatima, pa su na sljedećem Svjetskom prvenstvu u Kataru osvojili broncu, a godinu kasnije izgubili od Španjolske u finalu Lige nacija tek nakon raspucavanja. Ovih šest godina definitivno je zlatno razdoblje hrvatskog nogometa, a mnogi smatraju kako je upravo pobjedom protiv Argentine započela prekrasna priča.

Nižnji Novgorod: Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Andreas Gebert/DPA

BEST OF: najbolje fotografije Argentina - Hrvatska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nižnji Novgorod: Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON