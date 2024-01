Hrvatska je spasila Europu i oduševila sve u samo 38 dana!

Kad ne znaš što, kako i kome, samo daj Hrvatima u ruke! Bilo loptu, organizaciju... Što god treba.

Bio je početak studenog, dan treći. European Acquatics (LEN) i službeno je potvrdio da se Europsko prvenstvo u vaterpolu 2024. u Izraelu, zbog opsadnog stanja, neće održati.

- Tko bi pametan otišao tamo? Tko može garantirati sigurnost reprezentacijama - propitkivao je i izbornik Ivica Tucak.

I što sad? Do početka EP-a samo su dva mjeseca. Zbog nehumanoga kalendara, u kojem je već početkom veljače Svjetsko prvenstvo u Dohi, možda je najbolje da se ni ne igra. No tu postoji problem. Europsko prvenstvo ujedno je kvalifikacijsko za Svjetsko prvenstvo, a ono za Olimpijske igre.

Ima li hrabrih i dovoljno ludih dobrovoljaca? Da, ima! Pokušali bi Nijemci, ali Nijemci i vaterpolo... I LEN je to shvatio. Možda bolje ne. Zato je 17. studenog Hrvatska dobila organiziranje EP-a. Do prve utakmice ostalo je 48 dana. Od toga 38 radnih, a u božićno i novogodišnje vrijeme za mnoge je u Hrvatskoj taj broj i mnogo manji.

Nema veze, Hrvatska će i to uspjeti. Samo, ima drugi problem. Gdje? Dubrovnik je naoko najbolja opcija, sredina koja živi vaterpolo, najveći zatvoreni bazen u Hrvatskoj. No Gruž nema drugi bazen, za zagrijavanje, što je jedan od uvjeta da budete domaćini. Zagreb? Bazen Mladosti koji ima možda 800 sjedećih mjesta? Realno, tu se veliko natjecanje održati ne može održ...

Osim ako kapacitet proširite za još 1200 mjesta! Hudinijevskim potezom na Mladosti je osvanula prekrasna montažna tribina iza istočnoga gola. Prava vaterpolska arena. Oni koji su godinama pohodili bazen uz Savu, vjerojatno nisu vjerovali da je to taj isti bazen, igrači da su tu dojučer igrali. A kako zvuče Dubrovnik i Zagreb zajedno? Pun pogodak!

Četiri zatvorena bazena

Prvi put ne samo da je jedna država organizirala dva europska prvenstva zaredom nego ga je prvi put organizirala u dva grada. S novim sustavom natjecanja i manje utakmica na dan, Dubrovniku nedostatak drugog bazena više nije mana.

Hrvatska je uspjela. Ni Mađarska, koja samo u Budimpešti ima 100 zatvorenih bazena, nije ni pokušala. Bazeni u Zagrebu? Četiri, možda pet... Za Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima 2017. godine Mađari su izgradili Duna Arenu, dvoranu isključivo za plivanje i vaterpolo, čiji kapacitet može ići do 8000 mjesta. U njoj se održalo Europsko prvenstvo 2020. godine. S obzirom na to da su naši sjeverni susjed već "spasili" Svjetsko prvenstvo 2022. godine preuzevši organizaciju umjesto Japanaca, možda bi bilo malo previše da su opet to učinili.

Hrvati su prije 15 mjeseci od Spaladium Arene stvorili vaterpolsku ljepoticu. Unutrašnjost predivna, ali... Tad je bilo pitanje, bojazan zapravo, hoće li arena s 10.000 mjesta biti malo prevelik zalogaj za vaterpolo, odnosno hoće li ostati poluprazna. Odgovor smo dobili odmah na prvoj utakmici, protiv Malte. Lakši trening s Maltežanima došlo je pogledati 7000 navijača. Ljudi, pa ovdje će sve gorjeti!

A u Dubrovniku i Zagrebu posve suprotno pitanje: Kako na samo 2000 mjesta smjestiti sve koje žele na utakmicu? I Gruž i Mladost primili su i više ljudi nego što je bio kapacitet, prolazi su bili zakrčeni, stepenice su postale sjedalice. Nažalost, u takvoj navali i mnogi s ulaznicama na polufinale protiv Mađarske nisu ušli. Propust organizatora koji se, nadamo se, nikad neće ponoviti.

U redu, riješili smo pitanje gradova koji će biti domaćini i bazena. Sad ih treba ušminkati, za 16 reprezentacija, koje imaju po 15 igrača i još gotovo jednako toliko pratećeg osoblja, osigurati smještaj, zatim medijima prostor za rad, pustiti ulaznice u prodaju... U takvoj brzini zaista nije bilo vremena za sekundarne stvari, poput maskote, himne, koje podižu cijeli spektakl na najveću razinu.

Izraelske zastave

- Pripremili smo i navijačke zone ispred bazena u Dubrovniku i Zagrebu. Na tzv. After Adventovu moglo se uživati u sjajnoj gastronomskoj ponudi, glazbi, a oni koji nisu uspjeli na bazen mogli su pratiti utakmice na vanjskom velikom ekranu - rekli su nam iz Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tribine nisu bile krcate samo kad bi igrala Hrvatska. Mađari su imali vojsku navijača, Crnogorci, vidjeli smo i navijače iz Izraela, Rumunjske... Pokoja zastava, ali tu su, bodre. Nisu jedanput na velikim natjecanjima na mnogim utakmicama gledatelji u najvećoj mjeri bile službene osobe i redari. K tome, nema za organizatora veće sreće od toga da domaćin igra zadnju utakmicu turnira, finale. Da u zadnjoj utakmici nema straha hoće li tribine biti pune. U Zagrebu se to dogodilo peti put zaredom na europskim prvenstvima. Zadnji put domaćin nije igrao finale u Eindhovenu 2012. jer su Nizozemci jednostavno preslabi. A dvije godine ranije domaćin je također igrao finale i osvojio zlato. Ne moramo zaista podsjećati tko...

Francuz Jules Verne 1873. romanom “Put oko svijeta za 80 dana” oduševio je svijet. E pa, 150 godina kasnije Hrvati su za 38 dana oduševili Europu!