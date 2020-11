Hrvatska korak do SP-a nakon 21 godinu: 'Bolji smo od Češke'

Naši su reprezentativci na parketu Višnjika izborili remi protiv Češke nakon ranog šoka i zaostatka 2-0, a mogli su i do pobjede. Tko će na Mundijal u Litvu, znat će se nakon uzvrata u utorak

<p>Bilo je svega. Otvaranje je bilo korektno, no onda smo upali u crnu rupu bez protoka lopte i agresije, a Česi su samo čekali našu grešku i protunapade. Primili smo dva gola koji se rijetko primaju, no to su takve utakmice. Ne tražimo alibije, no većina igrača već dugo nije odigrala pravu utakmicu, rekao je <strong>Mato Stanković</strong>.</p><p><strong>Hrvatska futsalska reprezentacija</strong> u prvoj je utakmici play-offa za Svjetsko prvenstvo remizirala s <strong>Češkom</strong> 2-2 u Zadru u pokušaju da tek drugi put izbori Mundijal nakon davne 2000. i Gvatemale, gdje je ispala u drugom krugu i osvojila peto mjesto.</p><p>Češka je u Višnjiku nakon 12 minuta vodila 2-0 golovima Zarube i Rešetara, a Hrvatska se vratila golovima <strong>Tihomira Novaka</strong> u zadnjoj minuti prvog dijela te Mara Đuraša u 27. minuti. Ranije je Novak promašio penal, a promašili su ga i gosti, <strong>Zoran Primić</strong> obranio je šut Seidlera u 30. minuti.</p><p>- U drugom smo poluvremenu pokazali da smo trebali i dobiti ovu utakmicu. Rano smo napravili pet prekršaja, što nam je otupilo agresivnost, ali bio bih prezadovoljan kada bismo u svakoj utakmici stvorili prilika kao u ovoj. Ne treba biti nerealan, nema velike prednosti domaćeg terena i pokazali smo da možemo igrati s Češkom, ako ne i da smo bolji. To treba pokazati i u Češkoj. Sve ovisi kako će se kretati rezultat, vjerojatno će Češka jednako početi, bez rizika, to je njihov stil. Bude li rezultat išao na naš mlin, morat će se i oni otvoriti - zaključio je Stanković.</p><p>- Loše smo ušli u utakmicu i primili dva gola iz njihova jedina dva udarca, što nas je poremetilo. Međutim, pozitivno smo odgovorili i 2-2 je aktivan rezultat. Trebali smo biti agresivniji, a veseli nas što imamo dosta prostora za napredak. Uvjeren sam da u Brno putujemo kao favoriti, ali na parketu ne pobjeđuje uvijek favorit. Češka je ozbiljna, ali smatram da smo kvalitetniji. Budemo li išli 'u prsa', ta će kvaliteta doći do izražaja - kaže <strong>Franco Jelovčić</strong>.</p><p>- Mislim da smo bolji od Čeha, ali to nismo pokazali u prvom poluvremenu. Polagani ulazak obio nam se o glavu, no Hrvatska je pokazala karakter, vratila se, a njihov je vratar bio odličan. U Češku idemo po pobjedu, sve je otvoreno. Nadam se da neće biti problema s ozljedom i da ćemo, nakon novog testiranja na korona virus, svi biti spremni za uzvrat - rekao je Zoran Primić.</p><p>Uzvrat se igra u utorak u Brnu od 18.10, a pobjednik će se pridružiti europskim reprezentacijama Portugalu, Španjolskoj, Rusiji, Kazahstanu i pobjedniku drugog play-offa između Srbije i Finske (1-0). Svjetsko prvenstvo igra se u Litvi od 12. rujna do 3. listopada iduće godine.</p>