Hrvatska mora iskoristiti sav potencijal ovogodišnjeg WRC-a

Hrvatska je drugi put domaćin Svjetskog prvenstva u reliju. Na ulicama Lijepe Naše, kroz čak pet hrvatskih županija, trenutno se vozi jedna od 13 utrka WRC-a, po mnogima i najteža. Cijela je priča krajem siječnja krenula u Monte Carlu, a zadnja stanica bit će u studenom japanska Nagoya.

Jasno, zbog financijskih (ne)mogućnosti, pa i slabe infrastrukture, Hrvatska nije u mogućnosti dovoditi samu kremu u mnogim sportovima, no hrvatski automobilizam to je uspio. I zbog toga treba biti sretan i ponosan, tome u prilog idu i financijski podaci.

WRC redovito prati više od 250 televizijskih postaja, tijekom sezone gotovo 836 milijuna ljudi, a Croatia Rally ove će godine uživo pratiti oko 350.000 navijača. Realno, brojke za pamćenje. Hrvatska će se ovih dana naći u svim svjetskim medijima, a u velesilama tog sporta (Francuska, Finska, Velika Britanija...) svoje će mjesto pronaći u udarnim terminima.

Mnoge financijske analize pokazuju kako će organizacija WRC-a Hrvatskoj donijeti i veliku zaradu. Vrijednost globalne medijske vidljivosti iznosi 40-ak milijuna eura, a u "normalno" (ne postpandemijsko) vrijeme, govorilo bi se i o milijun i pol turističkih noćenja povezanih s relijem. OK, sad će te brojke biti malo manje, ali u budućnosti bismo mogli doći blizu.

Dapače, dolazak WRC-a u budućnosti bi mogao označiti i početak turističke predsezone. Hrvatska već godinama "diše" zbog turizma, a ostvarimo li sljedećih godina krajem travnja planiranih 1,5 milijuna noćenja, bit će to "bingo" i za naš turizam.

Zanimljivo, od čak 13 utrka WRC-a niti jedna se ne održava u našoj blizini, pa bi Hrvatska mogla postati "meka" za ljubitelje automobilizma iz Slovenije, Austrije, Mađarske, Švicarske, pa čak i Italije. Da, Italija je jedna od 13 postaja WRC sezone, ali tamošnja se utrka vozi na Sardiniji, tako da je gotovo "polovici Talijana" jednostavnije doći do Hrvatske.

Cijela priča o dolasku WRC-a u Hrvatsku ima "ozbiljnu pozadinu". Fakultet ekonomije i turizma iz Pule, predvođen prof. dr. sc. Robertom Zenzerovićem, i Zadruga za etičko financiranje iz Zagreba napravili su 2018. godine temeljitu studiju o isplativosti WRC-a i ostali šokirani mnogim pogodnostima koje to natjecanje omogućava u promociji same zemlje. I to nisu floskule nego svi moramo dolazak WRC-a pametnije iskoristiti. Puno pametnije...

Uostalom, nekad su u Rijeku (Grobnik i Preluk) dolazili najbolji svjetski motociklisti, turizam je na tom području cvao i izvan sezone. Zašto to ne bismo ponovili?

