Hrvatska već u četvrtak može znati jesu li Olimpijske igre tek san. A raspored ne ide u prilog

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju prije selidbe iz Jönköpinga u 300 kilometara udaljen Malmö dijeli još utakmica protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu (utorak, 20.30).

Afrikanci su neočekivano izgubili od Amerikanaca u prvom kolu (28-27), a Egiptu su parirali tek 18 minuta, nakon čega su se raspali (30-19). Ni oni ne bi smjeli biti ozbiljan suparnik "kaubojima". Dapače, nakon početnog šoka i poraza od Egipta, trebali bi, nakon SAD-a, poslužiti za još malo uigravanja i vraćanja izgubljenog samopouzdanja. A onda kreće ono pravo.

Štoviše, već u četvrtak nazire se utakmica koja će biti ključna za šanse momčadi Hrvoja Horvata da se dokopa četvrtfinala, kamo će po dvije reprezentacije iz četiri skupine drugog kruga.

Raspored nove grupe IV kaže da će pobjednik skupine H, Danska, igrati protiv drugoplasiranog iz skupine G, što bi trebala biti Hrvatska osim ako SAD ne priredi prvorazrednu senzaciju i pobijedi Egipat.

Satnicu te utakmice, kao i svih drugih, potvrdit će IHF po završetku prvog kruga. Termini su 15.30, 18 sati i 20.30, a okršaj Hrvatske i Danske trebao bi biti od 18 sati. Cijene ulaznica su od 275 do 1160 švedskih kruna odnosno od 24,39 do 102,87 eura ili od 183,77 do 775 eura. Možete ih nabaviti ovdje.

Kako Hrvatska može u četvrtfinale?

S obzirom na visok poraz od Egipta, Hrvatska više ne ovisi sama o sebi. Odnosno, možda joj neće biti dovoljne sve pobjede do kraja. Primjerice, ako to bude tako, u slučaju pobjede Danske nad Egiptom (i pobjeda tih dvaju reprezentacija u drugim utakmicama) formirao bi se krug od tri reprezentacije s po osam bodova i odlučivala bi gol-razlika u tim utakmicama. A tu je onih -9 protiv Egipta već sad ogroman problem za Hrvatsku.

Dakle, želi li zadržati realnu šansu da završi na prvom ili drugom mjestu, Hrvatska kao autsajder u Malmöu, gradu u kojem će Danci imati glasnu podršku navijača (45 minuta od Kopenhagena), mora ganjati pobjedu visokom razlikom. Koliko visokom? To ne može znati jer bi Danska i Egipat trebali igrati tek u posljednjem kolu u ponedjeljak, kad će znati što komu paše za prolazak, možda i birati protivnika iz druge skupine. Odnosno, izbjegavati Švedsku.

Gol-razlika kao potencijalni ključ

U teoriji, ako Hrvatska pobijedi Dansku najmanje deset razlike, poništit će minus u eventualnom krugu i sama odlučivati o svojoj sudbini. Za neke realnije scenarije treba nam pobjeda od najmanje pet golova razlike (tad bi nam vjerojatno odgovarala samo minimalna pobjeda Danske nad Egiptom). Plus šest znači da nam je prihvatljiva pobjeda Danske nad Egiptom do dva gola razlike itd.

Stoga, ako Hrvatska pobijedi Dance s manje od pet golova razlike, uz pobjede nad Belgijom, Tunisom ili Bahreinom (dvije od te tri reprezentacije proći će dalje), morat će u zadnjem kolu navijati za remi ili pobjedu Egipta koji objektivno nije favorit protiv Danske. Druga opcija je pobjeda Danske vrlo visokom dvoznamenkastom razlikom, a treća senzacionalno prosipanje bodova neke od tih dvaju reprezentacija u drugim utakmicama drugog kruga. Poraz bi nas, pak, izbacio iz većine kombinacija za prolazak dalje.

No, dok nada postoji, kao što je postojala uoči Poljske 2016., kad nam je trebalo +11, a završilo je +14 (37-23), treba vjerovati.

Što je s Olimpijskim igrama?

Svjetski prvak pridružit će se domaćinima Francuzima na Igrama u Parizu iduće godine, a četvrtfinalisti će u olimpijske kvalifikacije koje će se održati u ožujku iduće godine, nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Ne uspije li Hrvatska proći među osam, to će joj najvjerojatnije oduzeti olimpijsku vizu drugi put zaredom, što nam se nije dogodilo nikad od osamostaljenja (propustili smo Sydney 2000. i Tokio 2021.). U tom slučaju ostala bi teorija osvajanja europskog naslova iduće godine ili, pak, nekog obrata u IHF-ovu sustavu. Utakmica u četvrtak, dakle, ima ogroman ulog.

