Hrvatska odbojkašica završila karijeru s 28 godina: 'Na terenu više nisam kakva sam bila...'

Novi izbornik hrvatskih odbojkašica, Igor Arbutina, prije nekoliko dana objavio je popis igračica za reprezentativno ljeto. Na istome se, iznenađujuće, nije našlo ime dosad standardne primačice-pucačice Lucije Mlinar. Razlog? Lucija je odlučila završiti igračku karijeru...

Ususret 29. rođendanu, u godinama, za koje sportaši tvrde da su one najbolje, Zagrepčanka, koja je stasala na zagrebačkoj Mladosti, odlučila je okončati odbojkašku priču.

- Nije ovo bila odluka preko noći, velike se odluke ne donose preko noći. Ja sam dugo u odbojci, s devet godina sam počela trenirati ovaj prekrasni sport i na kraju ostvarila puno osobnih snova. Mislim da sam došla do kraja puta, da više igrački nemam što dati odbojci, pa se sada želim ostvariti i na privatnom i poslovnom planu. Uvijek sam bila borac, no vidim da na terenu više nisam kakva sam bila i da je došlo vrijeme za odlazak - objasnila je, prenosi Hrvatski odbojkaški savez, razloge ove odluke.



- Sjećam se prvih trenerica kada sam došla u Dom odbojke, Marijete i Ines, kasnije me trenirao Nino Matjačić, a u seniorskom pogledu prvi me formirao tadašnji trener Mladosti Edo Klein. Bili su to prekrasni dani, nije bilo lako svakog dana odlaziti na treninge s drugog kraja grada, iz Maksimira na Jarun, ali kada nešto voliš, kao što ja volim odbojku, doista ništa nije teško, i sve se stigne.

Prezime Mlinar, s Lucijinim odlaskom, neće nestati u hrvatskoj odbojci. Nasljednica je sestra Maša (17) koja igra u Dinamu i samo je pitanje trenutka kada će i ona u seniorsku reprezentaciju. Na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina, na kojem su mlade Hrvatice osvojile broncu, bila je najbolja napadačica turnira...

- Maša je imala sreću da se pojavio klub Dinamo na Peščenici pa joj je bilo lakše dolaziti na treninge, a tamo je i Nino koji mi je bio trener. Kao što ja nisam nikada zažalila što sam izabrala Mladost, tako ni ona nije požalila što je u Dinamu. Imala je veliku želju da se možda negdje sretnemo i zajedno odigramo, ali to će ostati samo želja, jer je moja odluka o prestanku karijere čvrsta.

Od odlaska iz Mladosti Lucija je prošla nekoliko država, zadnja joj je bila Poljska. S reprezentacijom je osvojila zlato na Mediteranskim igrama u Mersinu 2013. godine.



- To mi je najviše ostalo u sjećanju. Potom 2022. godina i osvajanje Challenger kupa u Zadru te plasman u Ligu nacija, san svake odbojkašice. Mnoge odbojkašice sa zavidnim karijerama nisu se uspjele ostvariti u Ligi nacija. Od klupskih uspjeha pamtim Bekecsabu, s kojom smo osvojile MEVZA ligu i mađarski kup, pa njemački Dresdner u kojem smo osvojile Kup. Ne, doista se ne mogu požaliti na karijeru, bila sam na EP-u i SP-u, nakon Mladosti igrala u Švicarskoj, Belgiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Italiji, Turskoj i na kraju, posljednju sezonu u Poljskoj. Trenirala su me vrhunska odbojkaška imena, između ostalih i Davide Mazzanti, Daniele Santarelli i Ferhat Akbas, trojac koji spada svakako u pet najboljih trenera. Uostalom, tanka je granica uspjeha i ne mjeri se uvijek nužno ostvarenim trofejima, iako sam ih dosta osvojila u karijeri, već je po meni ogroman uspjeh i to što mi je karijera trajala toliko dugo. Zahvalna sam na tome svim mojim trenerima, od mlađe dobnih selekcija do seniorskih sastava, svi su oni itekako zaslužni za moju karijeru - kaže Lucija koja bi htjela, u drugoj ulozi, ostati u odbojci.

- Naravno, to je moja ljubav i ostat će i dalje neizostavni dio mog života. U kojem smislu, i na koji način, prerano je govoriti, no otvorena sam za sve opcije. Iznimno cijenim rad ljudi u HOS-u, i prijašnjeg predsjednika, pokojnog Ante Bakovića i sadašnjeg Frane Žanića, uvijek sam se odazivala na svaku akciju i imali smo skladne odnose. Naš Savez uvijek može računati na mene.