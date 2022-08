Hrvatska 'otpuhala' Švicarsku, briljirao je Karlo Matković...

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u pretkvalifikacijama za EuroBasket 2025. svladavši u Opatiji izabranu vrstu Švicarske s uvjerljivih 84-53 (22-10, 28-16, 20-15, 14-12).

U posljednjem ispitu uoči nastupa na ovogodišnjem EuroBasketu Hrvatsku je predvodio Karlo Matković sa 17 koševa i 12 skokova. Dario Šarić je ubacio 13 poena uz sedam skokova, dok su po 12 koševa postigli Bojan Bogdanović i Ivica Zubac.

Kod Švicaraca je sa 10 koševa najefikasniji bio Selim Moise Fofana.

Hrvatski košarkaši su vrlo ozbiljnim pristupom, čvrstom igrom u obrani i efikasnom u napadu, pogotovo u prvom poluvremenu, potpuno slomili nižu švicarsku postavu protiv koje su imali potpuno nadmoć u skoku (45-23).

Tijekom prvog poluvremena hrvatska prednost je rasla iz minute u minutu. Na polovici prvog poluvremena izabranici Damira Mulaomerovića su došli prvi put do dvoznamenkaste prednosti (13-3). U 17. minuti je već bilo +20 (37-17), a do +31 (59-28) Hrvatska je došla zakucavanjem Zupca u 24. minuti. Do najvećih +33 (80-47) hrvatski su košarkaši došli u 37. minuti.

Imajući u vidu činjenicu da je EuroBasket pred vratima te ne želeći riskirati s mogućim ozljedama, Mulaomerović je rasporedio minutažu te dao priliku i igračima koji nisu u udarnoj postavi, a poštedio je napora Marija Hezonju koji je još na subotnjem treningu osjetio određene bolove pa je prosjedio cijelu utakmicu.

Hrvatskim košarkašima slijedi put u Milano, gdje će 2. rujna (17 sati) otvoriti nastup na Europskom prvenstvu protiv reprezentacije Grčke koju predvodio Giannis Antetokounmpo. Već dan poslije će Hrvatska za suparnika imati reprezentaciju Velike Britanije (14.15 sati). Nakon dana odmora slijede dvoboji s Estonijom 5. rujna (14.15 sati) i Italijom 6. rujna (21 sat). Grupnu fazu natjecanja će hrvatski košarkaši zaključiti 8. rujna (14.15 sati) utakmicom protiv Ukrajine.

U nedjelju je uvjerljivu pobjedu u skupini E pretkvalifikacija za EuroBasket 2025. ostvarila i Poljska koja je sa 91-55 bila bolja od Austrije u Schwechatu.

Što se tiče ovog natjecanja, nove obveze hrvatske košarkaše čekaju u studenom, kad će gostovati u Austriji (10.11.) te biti domaćini Poljskoj (13.11.), S dvije pobjede u tim utakmicama Hrvatska bi i matematički osigurala prvo mjesto u skupini, a time i plasman u kvalifikacije za EuroBasket 2025.

Najčitaniji članci